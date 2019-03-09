Электронные рецепты вместо бумажных: как комментируют изменения в Минздраве

С 1 апреля 2019 года вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения.

Семейный врач Мария Богородецкая надеется, что с введением электронных рецептов некоторым постоянным пациентам даже не нужно будет приходить в поликлинику.

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Как комментируют изменения в Минздраве

В Минздраве отмечают, что с передачей программы "Доступные лекарства" под крыло Национальной службы здоровья значительно упростится оплата аптекам.

Ранее Минздрав передавал эти деньги в регионы. Теперь таких промежуточных этапов не будет. Расчет происходит в электронном виде на основании электронной отчетности,

– пояснил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В 2019 году на "Доступные лекарства" из бюджета страны выделили один миллиард гривен. Всего с 2017 года, с начала существования программы, выписали 33 миллиона рецептов. Заместитель Ульяны Супрун говорит, что упрощенная система должна стимулировать аптеки присоединяться к программе.

Ведь сейчас с маленькими аптеками есть проблемы. Например, в райцентрах, которые продают не так много медикаментов, но для того, чтобы даже небольшое количество им отпустить по программе "Доступные лекарства" нужно заполнить большое количество бумаг.

В Минздраве также пообещали, что отныне пациент сможет получать лекарства не только в аптеках своего города, а в любой, которая заключила договор с национальной службой здоровья.

Как работает новая система

Медицинские карты пациентов уже есть в электронной системе, а к 1 апреля должна заработать и база с рецептами. Именно тогда программу "Доступные лекарства" переведут в электронную систему и отдадут в Национальную службу здоровья.



Как работает новая система

А это означает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа или бронхиальной астмой должны прийти к семейному врачу, с которым подписали декларацию. Электронный рецепт врач будет вносить в базу, а пациент будет получать смс с его номером.

Если же человек не имеет телефона, врач напечатает нужные данные. В аптеке пациент будет озвучивать только номер и фармацевт будет видеть в электронной системе рецепт.