Электронные сигареты и вейп связывают с загадочной болезнью

В четырнадцати штатах США зафиксировали 94 случая загадочного заболевания легких, которое, вероятно, связано с курением электронных сигарет и вейпа.

Центр по контролю и профилактике заболеваний уже начал работу с департаментами здравоохранения по крайней мере в пяти штатах, в которых в общей сложности зарегистрировано 31 случай заболеваний легких среди подростков, информирует The Washington Post.

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Больные — в основном подростки и молодые люди, которые курят электронные сигареты и вейп.

Симптомы пока неизвестной болезни включают затрудненное дыхание, одышку или боль в груди перед госпитализацией. Больные также сообщали о лихорадке, кашле, рвоте и диарее.

Несмотря на это, нет доказательств, что причиной этому является инфекционное заболевание.

Некоторые из случаев медики расценивают как аналогичные друг другу, но они не знают, связаны ли болезни с электронными сигаретами или с конкретными веществами, которые вдыхают подростки во время курения.

Кроме вейперов и любителей электронных сигарет, пострадали молодые люди, которые употребляли марихуану и самодельные смеси для курения.

По словам медиков, вероятнее всего, что болезнь вызывает не никотин, который содержится в парах, а вещества из самодельных смесей.

Симптомы не проходят и становятся более выраженными, несмотря на соответствующее симптоматическое лечение. Медики отмечают, что у некоторых больных улучшается самочувствие после введения стероидов.

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