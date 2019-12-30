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Электронные сигареты снижают шансы на беременность: исследование

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Множество девушек и молодых женщин используют электронные сигареты, как более безопасную альтернативу обычному курению. Согласно исследованию, использование электронных сигарет может ухудшить фертильность и повлиять на состояние здоровья будущего ребенка.

В ходе исследования на мышах специалисты обнаружили, что использование электронных сигарет на протяжении всей беременности повлияло на хроническое здоровье и метаболизм потомства, сообщает ScienceDaily.

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В этом исследовании ученые использовали модель мыши, чтобы исследовать влияние электронных сигарет на фертильность и здоровье плода. Они обнаружили, что после паров электронных сигарет у самок мышей уменьшалась имплантация эмбрионов и происходила значительная задержка наступления беременности.

Потомство мышей женского пола, подвергшееся воздействию электронных сигарет в утробе матери, не смогло набрать такой же вес, как контрольные мыши до отметки 8,5 месяцев.

Мы обнаружили, что использование электронных сигарет до зачатия значительно задерживало имплантацию оплодотворенного эмбриона в матку, тем самым задерживая и снижая фертильность. Эти выводы важны, ведь они меняют наши взгляды на безопасность электронных сигарет как альтернативы традиционным сигаретам до и во время беременности,
– рассказывает автор исследования Кэтлин Карон.

шкода вейпу

Вейп и электронные сигареты – не более безопасная альтернатива традиционному курению / Фото: Unsplash

Что известно о вреде электронных сигарет

Согласно последним исследованиям, курение электронных сигарет может вызвать депрессию, а также на 30% повышать риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.

Кроме того, вследствие курения е-сигарет происходит воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток, что приводит к респираторным заболеваниям.

Во время последнего исследования ученые обнаружили, что пар от вейпа повреждает ДНК в клетках легких, тем самым повышая риск развития рака.

Актуально: Правительство предлагает запретить курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Вейп и электронные сигареты Дети Беременность и роды Женское здоровье исследования
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