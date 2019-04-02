Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
В Украине вступил в силу электронный рецепт. В том, как он работает, для чего он нужен и кто может его получить – разбирались журналисты 24 канала.
С 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" переходит под управление Национальной службы здоровья Украины. Пациенты будут получать лекарства по электронным рецептам. Кто, где и на каких условиях сможет его получить – читайте в нашем материале.
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Что такое электронный рецепт?
Это – такая штука, которая значительно облегчает получение бесплатных лекарств по программе "Доступные лекарства". Электронный рецепт начал работать с 1 апреля 2019 года. Он упростил процедуру регистрации и выписки рецепта. Для пациента это все будет выглядеть как смс-сообщение с номером и кодом подтверждения.
Кто может получить электронный рецепт?
Те, кто подписали декларацию с семейным врачом и пользуются правительственной программой "Доступные лекарства". Пока механизм возмещения стоимости лекарств, по которому работает эта программа, распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.
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Как объясняют в Минздраве, приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.
По данным министерства, смертность от сердечно-сосудистых болезней составляет 65% от общей смертности населения в Украине. Согласно статистическим данным, диабетом II типа страдает один миллион человек. Это в 6 раз больше, чем диабет І типа (инсулинозависимый). Больных бронхиальной астмой зарегистрировано более 210 тыс. Большинство из которых – дети и молодежь.
Где получить электронный рецепт?
Исключительно у врача, с которым подписана декларация. Схема примерно такая:
- Пациент записывается и приходит на прием к своему врачу.
- Врач проводит прием и выписывает рецепт.
- После проверки номера телефона пациента врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.
- Пациент получает на свой номер смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.
- Пациент приходит в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", называет провизору номер рецепта и получает лекарства.
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Почему все работает так?
Чтобы пациентам было удобнее пользоваться программой. И чтобы можно было легче отслеживать, как финансируется система здравоохранения.
Как пояснил 24 каналу пресс-секретарь Ассоциации e-Health, член координационного совета Министерства здравоохранения Украины по вопросам внедрения электронного здравоохранения Андрей Заяц, система работает: пациент подписывает декларацию с врачом. Врач регистрирует эту декларацию в Национальной службе здоровья. То есть, подписывая декларацию с врачом, пациент подписывает соглашение со страной. Декларация – это договор о предоставлении гарантированного пакета медицинских услуг. Включая лекарственные средства, которые государство гарантирует пациентам.
Вы либо потребляете деньги, которые государство выделяет на ваше здоровье, или нет. Точка входа в схему предоставления медицинских услуг, которые гарантированы государством – подписание декларации с врачом. И прием у врача, и электронный рецепт, и бесплатные лекарства, и последующие приемы у врачей-специалистов – все они предполагаются вот за эти деньги государства. Если вы – не потребитель вот этого пакета гарантированных услуг, то вы не претендуете и на бесплатные лекарства,
– пояснил он.
Заяц также отметил, что электронный рецепт по программе реимбурсации (доступности лекарств) – это не столько специфические рецептурные лекарства, а выписка рецепта на получение лекарств бесплатно. То есть – за деньги государства.
"Последние полтора года эта программа работала в бумажном варианте: врач выписывал пациенту на бумаге рецепт, пациент с этой бумажкой шел в аптеку, где ему выдавали лекарства по этой бумажке, а потом аптека просила деньги за эти лекарства у министерства. Там была сложность с учетом. Потому что везде, где есть бумага, учет потенциально может быть нарушен, искажен и так далее", – добавил он.
На какие лекарства распространяется рецепт?
Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, есть по этой ссылке. Он содержит подробный перечень всех препаратов, на которые распространяется действие программы.
В какую аптеку с ним можно прийти?
В любую аптеку, заключившую договор с НСЗУ. Сейчас таких аптек 5041, но в Минздраве уверяют, что их количество постоянно увеличивается.
Бонус теперь в том, что получение лекарств больше не привязано к местности, где был выдан электронный рецепт.
Точно ли нигде не нужно доплачивать?
Точно. Конечно, если вы хотите выбрать более дорогой лекарственный препарат или лекарство другой марки – вы можете выбрать его и доплатить разницу.
В аптеке все работает по такой схеме:
- Аптекарь предлагает пациенту лекарственные средства, которые у них есть, и которые входят в программу "Доступные лекарства".
- Пациент выбирает одно из лекарственных средств и называет четырехзначный код подтверждения.
- Пациент получает свои лекарства.
- Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарство там.
Если в аптеке закончились бесплатные или возмещаемые лекарства, то можно либо подождать, пока они появятся, либо пойти в другую аптеку, либо выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.
Какие могут возникнуть трудности?
В теории – никаких. Если какие-то возникают – нужно обращаться в НСЗУ и сообщать о них. Это нормально, чтобы государство имело возможность понять, как можно улучшить программу.
Переживать, например, за то, что бабушка, которая боится современных гаджетов, не справится с электронным рецептом также не стоит. По словам Зайца, главный интерфейс программы для пациента любого возраста – его врач.
"Бабушке не нужно переживать за внедрение какой-то новой программулины, потому что она ею пользоваться не будет. Она звонит врачу, чтобы узнать, как к нему попасть. Врач открывает систему и говорит, что прийти на прием она может завтра в 11. Если врач выписывает ей электронный рецепт, а бабушке приходит смс, то хороший врач сразу же на бумажку ей переписывает номер рецепта, чтобы бабушка не мучилась с этими сообщениями. С этой бумажкой бабушка приходит в аптеку. В аптеке бабушкин интерфейс – это провизор, который прекрасно знает уже все такие бумажки", – рассказал Андрей Заяц.
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