Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться

В Украине вступил в силу электронный рецепт. В том, как он работает, для чего он нужен и кто может его получить – разбирались журналисты 24 канала.

С 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" переходит под управление Национальной службы здоровья Украины. Пациенты будут получать лекарства по электронным рецептам. Кто, где и на каких условиях сможет его получить – читайте в нашем материале.

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Это – такая штука, которая значительно облегчает получение бесплатных лекарств по программе "Доступные лекарства". Электронный рецепт начал работать с 1 апреля 2019 года. Он упростил процедуру регистрации и выписки рецепта. Для пациента это все будет выглядеть как смс-сообщение с номером и кодом подтверждения.

Те, кто подписали декларацию с семейным врачом и пользуются правительственной программой "Доступные лекарства". Пока механизм возмещения стоимости лекарств, по которому работает эта программа, распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.

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Как объясняют в Минздраве, приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

По данным министерства, смертность от сердечно-сосудистых болезней составляет 65% от общей смертности населения в Украине. Согласно статистическим данным, диабетом II типа страдает один миллион человек. Это в 6 раз больше, чем диабет І типа (инсулинозависимый). Больных бронхиальной астмой зарегистрировано более 210 тыс. Большинство из которых – дети и молодежь.

Исключительно у врача, с которым подписана декларация. Схема примерно такая:

Пациент записывается и приходит на прием к своему врачу. Врач проводит прием и выписывает рецепт. После проверки номера телефона пациента врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения. Пациент получает на свой номер смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Пациент приходит в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", называет провизору номер рецепта и получает лекарства.

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Чтобы пациентам было удобнее пользоваться программой. И чтобы можно было легче отслеживать, как финансируется система здравоохранения.

Как пояснил 24 каналу пресс-секретарь Ассоциации e-Health, член координационного совета Министерства здравоохранения Украины по вопросам внедрения электронного здравоохранения Андрей Заяц, система работает: пациент подписывает декларацию с врачом. Врач регистрирует эту декларацию в Национальной службе здоровья. То есть, подписывая декларацию с врачом, пациент подписывает соглашение со страной. Декларация – это договор о предоставлении гарантированного пакета медицинских услуг. Включая лекарственные средства, которые государство гарантирует пациентам.

Вы либо потребляете деньги, которые государство выделяет на ваше здоровье, или нет. Точка входа в схему предоставления медицинских услуг, которые гарантированы государством – подписание декларации с врачом. И прием у врача, и электронный рецепт, и бесплатные лекарства, и последующие приемы у врачей-специалистов – все они предполагаются вот за эти деньги государства. Если вы – не потребитель вот этого пакета гарантированных услуг, то вы не претендуете и на бесплатные лекарства,

– пояснил он.

Заяц также отметил, что электронный рецепт по программе реимбурсации (доступности лекарств) – это не столько специфические рецептурные лекарства, а выписка рецепта на получение лекарств бесплатно. То есть – за деньги государства.

"Последние полтора года эта программа работала в бумажном варианте: врач выписывал пациенту на бумаге рецепт, пациент с этой бумажкой шел в аптеку, где ему выдавали лекарства по этой бумажке, а потом аптека просила деньги за эти лекарства у министерства. Там была сложность с учетом. Потому что везде, где есть бумага, учет потенциально может быть нарушен, искажен и так далее", – добавил он.

Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, есть по этой ссылке. Он содержит подробный перечень всех препаратов, на которые распространяется действие программы.

В любую аптеку, заключившую договор с НСЗУ. Сейчас таких аптек 5041, но в Минздраве уверяют, что их количество постоянно увеличивается.

Бонус теперь в том, что получение лекарств больше не привязано к местности, где был выдан электронный рецепт.

Точно. Конечно, если вы хотите выбрать более дорогой лекарственный препарат или лекарство другой марки – вы можете выбрать его и доплатить разницу.

В аптеке все работает по такой схеме:

Аптекарь предлагает пациенту лекарственные средства, которые у них есть, и которые входят в программу "Доступные лекарства". Пациент выбирает одно из лекарственных средств и называет четырехзначный код подтверждения. Пациент получает свои лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарство там.

Если в аптеке закончились бесплатные или возмещаемые лекарства, то можно либо подождать, пока они появятся, либо пойти в другую аптеку, либо выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

В теории – никаких. Если какие-то возникают – нужно обращаться в НСЗУ и сообщать о них. Это нормально, чтобы государство имело возможность понять, как можно улучшить программу.

Переживать, например, за то, что бабушка, которая боится современных гаджетов, не справится с электронным рецептом также не стоит. По словам Зайца, главный интерфейс программы для пациента любого возраста – его врач.

"Бабушке не нужно переживать за внедрение какой-то новой программулины, потому что она ею пользоваться не будет. Она звонит врачу, чтобы узнать, как к нему попасть. Врач открывает систему и говорит, что прийти на прием она может завтра в 11. Если врач выписывает ей электронный рецепт, а бабушке приходит смс, то хороший врач сразу же на бумажку ей переписывает номер рецепта, чтобы бабушка не мучилась с этими сообщениями. С этой бумажкой бабушка приходит в аптеку. В аптеке бабушкин интерфейс – это провизор, который прекрасно знает уже все такие бумажки", – рассказал Андрей Заяц.

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