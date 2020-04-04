24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Элементарного нет – воды и света: Зеленский требует разобраться с условиями обсервации

- Читати новину українською
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Владимир Зеленский обсудил с чиновниками ситуацию с проверками больниц и их состояния, обеспечением финансированием, спецсредствами защиты, а также наличием медицинских работников.

Об этом говорилось во время традиционного селекторного совещания относительно борьбы с распространением коронавируса, информирует сайт президента.

Советуем ознакомиться Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы

Во время совещания у Зеленского также дополнительно обсудили состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не то что нормального ремонта, а элементарного – воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации,
– подчеркнул президент.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко также проинформировал о ситуации на Тернопольщине, куда он поехал по поручению Зеленского. Там возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать.

Ляшко опроверг фейки об уменьшении расходов на местное медучреждение из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 миллионов гривен.

В то же время президент признал, что украинская медицинская система не совсем готова к таким вызовам, как эпидемия. Так как на протяжении всех лет независимости, по словам Зеленского, ее просто уничтожали. И эту ситуацию невозможно исправить за месяц или полгода.

Он подчеркнул, что врачам и медучреждениям должно быть уделено особое внимание, и призвал реагировать на обращения.

Что известно о скандале в Одесском медцентре

  • Одесский областной клинический медицинский центр входит в первый этап развертывания эпидбаз в регионе. Но местные врачи говорят, если произойдет увеличение пациентов с коронавирусом, то медучреждение не сможет оказывать помощь.
  • Работники Одесского областного клинического медцентра записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому.
  • В частности, они сетуют, что уволилась чуть ли не половина всего персонала, Также им критически не хватает средств для личной защиты – по их словам, в центре есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов. По подсчетам медиков, этого хватит не более чем на 4 дня работы. Еще одна проблема – нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких – их в центре только 8 штук.
  • Президент Зеленский отреагировал на эти проблемы. По его словам, туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен.
  • Также среди жалоб врачей было и то, что они не получили инструктаж, поэтому даже не знают, как действовать во время диагностирования или лечения больных коронавирусом. Поэтому Зеленский уверяет, что заведение посетила группа эпидемиологов, которая провела детальный инструктаж, в частности по перепрофилированию других отделений заведения.

карантин
Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Медицинская реформа Больница Владимир Зеленский Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 41282
сегодня , 12:04 Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерли 1 480 человек
Лікування 17341
сегодня , 09:43 Ломаченко будет помогать россиянину готовиться к поединку против Мейвезера
Бокс 9807
сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
Медицина 20309
сегодня , 14:47 Коронавирус в Испании: количество смертей впервые уменьшилось за последнюю неделю
Здорове життя 67897
сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
Новини культури 17713
сегодня , 12:48 COVID-19: в Киеве заболели уже 214 человек и еще двое медиков
Здорове життя 8275
сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
Новини України 59930
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук