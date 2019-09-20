Чем вредны энергетики, и сколько можно выпить, чтобы не умереть

О вреде энергетиков знают все. Но бывают ситуации, когда без них обойтись трудно. Поэтому нужно знать, какое количество этих тонизирующих напитков может навредить.

Безалкогольный энергетик – это газированный напиток, который стимулирует нервную систему кофеином, таурином и сахаром в составе. Но на самом деле их вред преувеличивают.

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Как действуют энергетики?

Сахар дает энергию, таурин помогает ее распространять по организму быстрее. Кофеин блокирует нейромедиатор аденозин, который в нашем организме выполняет функцию детектора усталости: и мозг просто не получает сообщения о том, что силы на исходе.

Поэтому энергетики не могут заменить полноценный отдых, они только обманывают организм на некоторое время.

Как вредят энергетики?

В 2009 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выяснило, что одна банка энергетика здоровью не повредит. Но если выпить больше – могут быть негативные последствия.

Главное отличие энергетиков от других кофеиносодержащих напитков – большое количество кофеина. Рекомендованная суточная доза кофеина для взрослых – +400 мг.

Таурин безопасен до 50 граммов в день. В организме синтезируется из аминокислоты цистеина. Для кошек он витамин (только не надо поить кота энергетиком). В медицинских целях применяется при лечении катаракты, эпилепсии, для восстановления после травм головы и др. Чаще всего, вводят его не в виде напитка. Поэтому 90% действие таурина в энергетиках – маркетинговый ход.

В этих рамках кофеин считается даже полезным: он повышает внимание, улучшает когнитивные способности и кратковременную память, снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, и в целом риск преждевременной смерти.

Однако кофеина и так много в нашем рационе: он содержится в чае, газированной воде, шоколаде, какао, а также в некоторых лекарствах. И это работает против энергетиков.

Вред от красителей зависит от структуры. Хлорофилл и каротиноиды безопасны, а тартразин и амарант – наоборот.



Энергетиками возможно передозироваться

Что будет если перебрать с энергетиками?

Физическое недомогание. Дрожь, раздражительность, тремор и учащенное сердцебиение. Это своеобразная кофеиновая передозировка, которая длится часов шесть, и ее особо ничем не ускоришь, пишет medical news today.

Риск получить передозировку и умереть. Если выпить более 10 граммов кофеина в сутки, то можно умереть. Это примерно 50 чашек кофе или 10 пол-литровых банок энергетика. Здесь становится совсем плохо: начинается рвота и теряется сознание. Самое опасное, что может произойти – нарушится ритм сердца, что может привести к его остановке.

Например, в 2017 году в США умер здоровый подросток, который за короткий промежуток времени выпил газированный напиток Маунтин Дью, латте и банку энергетика.

Проблемы со сном. Попытки побороть недосып энергетическими напитками может создать проблемный цикл. Вы пьете энергетики или кофе, потому что засыпаете днем, ​​и кофеин не дает вам уснуть ночью, сокращая время сна – вы пьете энергетики или кофе – круг замкнулся.

Важно!

Речь не шла о слабоалкогольных энергетических напитках. Это дьявольское сочетание кофеина и алкоголя. Они однозначно вредны и запрещены во многих странах.

Вывод

Все есть лекарство и все есть яд. Если не злоупотреблять, то энергетик ничем не хуже 3-4 чашек крепкого сладкого кофе.

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