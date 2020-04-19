Эпидемия COVID-19 во Франции идет на спад, однако уровень смертности до сих пор высокий

Четвертый день подряд во Франции снижается количество госпитализированных инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смертей вне больниц.

Об этом говорится в суточной статистике, которую обнародовало министерство здравоохранения Франции.

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► Количество смертей уменьшается

В течение прошлых суток, 18 апреля, во Франции от COVID-19 умерли 642 человека, 364 из них – в госпиталях. 278 человек умерли в домах пожилых людей и других соцучреждениях. Это гораздо меньше, чем в дни пика. Тогда только в госпиталях умирало больше 500 человек в сутки.

► Количество госпитализированных уменьшается

Как отмечают в министерстве здравоохранения, еще ряд важных показателей говорит о положительной динамике.

В частности, четвертый день подряд уменьшает количество госпитализированных. Сейчас в больницах находятся 30 639 больных COVID-19, которым нужен присмотр. Это на 551 меньше, чем накануне.

► Количество больных в реанимации снижается

Последние 10 дней уменьшается количество больных в реанимации. Сейчас их 5 833, это на 194 меньше, чем накануне.

Что известно о COVID-19 во Франции

Количество диагностированных больных COVID-19: почти 153 тысячи .

Количество жертв COVID-19: 19 323 человека.



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