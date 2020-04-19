Эпидемия COVID-19 во Франции идет на спад, однако уровень смертности до сих пор высокий
Четвертый день подряд во Франции снижается количество госпитализированных инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смертей вне больниц.
Об этом говорится в суточной статистике, которую обнародовало министерство здравоохранения Франции.
Важно Коронавирус в Италии 18 апреля 2020 года: в стране самая низкая смертность с 12 апреля
► Количество смертей уменьшается
В течение прошлых суток, 18 апреля, во Франции от COVID-19 умерли 642 человека, 364 из них – в госпиталях. 278 человек умерли в домах пожилых людей и других соцучреждениях. Это гораздо меньше, чем в дни пика. Тогда только в госпиталях умирало больше 500 человек в сутки.
► Количество госпитализированных уменьшается
Как отмечают в министерстве здравоохранения, еще ряд важных показателей говорит о положительной динамике.
В частности, четвертый день подряд уменьшает количество госпитализированных. Сейчас в больницах находятся 30 639 больных COVID-19, которым нужен присмотр. Это на 551 меньше, чем накануне.
► Количество больных в реанимации снижается
Последние 10 дней уменьшается количество больных в реанимации. Сейчас их 5 833, это на 194 меньше, чем накануне.
Что известно о COVID-19 во Франции
- Количество диагностированных больных COVID-19: почти 153 тысячи .
- Количество жертв COVID-19: 19 323 человека.
Важность карантина / Инфографика 24 канала