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Из-за эпидемии гриппа в маршрутках Днепра появились дезинфекторы: видео

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Эпидемия гриппа в Украине 2020: в маршрутках Днепра появились дезинфекторы / Кадр из видео

Эпидемия гриппа в Украине стала причиной того, что в Днепре решили провести массовую дезинфекцию в общественном транспорте. Поэтому более тысячи городских автобусов ежедневно проходят усиленную санитарную обработку.

Для борьбы с эпидемией гриппа в Днепре каждый перевозчик закупил специальные средства дезинфекции. Их несколько раз в день распыляют в салонах автобусов и маршруток.

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А всем водителям города во время работы на маршруте рекомендовали использовать санитарные маски и заменять их каждые 3 часа.

Отмечается, что для обработки используют только разрешенные средства, однако какие именно – не указывают.

Пассажиры еще не привыкли к таким нововведениям, поэтому берутся фиксировать на видео происходящее.

Автобусы в Днепре обещают усиленно обрабатывать до 19 февраля.

Заметим, что с начала эпидемического сезона в Украине официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений гриппа. Ни у кого из больных не было прививки от гриппа.

Смотрите видео, как в маршрутках Днепра проводят дезинфекцию:

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Советы для профилактики гриппа / Инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Украины Новости Днепра Профилактика заболеваний Инфекция Грипп в Украине Новости Здоровье Транспорт
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