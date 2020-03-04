Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису

Эпидемия нового вида коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань, может привести к кризису в экономике.

Такое предположение объявил Тимофей Милованов на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, вероятность эпидемии коронавируса низкая, но постепенно растет и может привести к экономическому кризису.

Милованов заявил, что правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике, а именно монетарную политику (предоставление ликвидности, смягчение ставки и т.д.), фискальную политику (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка).

Также он добавил, что при необходимости ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров, номенклатуру должен подготовить Минздрав), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии.

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