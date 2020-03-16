Эпидемия коронавируса продлится до весны 2021: прогноз британского правительства

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до весны 2021 года. Это приведет к госпитализации около 8 миллионов британцев.

Эксклюзивный документ обнародовала британская газета The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных лиц Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Актуально В США стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса Детали документа, который подготовили британские чиновники Это первый документ, в котором британские чиновники признали, что ожидают его эпидемию в течение следующих 12 месяцев.

Документ также свидетельствует о том, что они готовятся к тому, что за это время 80% британцев таки заразятся коронавирусом.

Главный медицинский советник британского правительства Крис Витт называл подобные цифры худшим сценарием. Он предположил, что реальное число инфицированных окажется куда меньше. Однако, отчет указывает на то, что четыре из пяти британцев ожидают заражения вирусом.

В документе также отмечается, что около 500 тысяч человек из 5 миллионов, которые считаются критически важными для Великобритании, поскольку они работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти 5 миллионов входят 1 миллион сотрудников NHS и 1,5 миллиона человек в сфере социальной помощи населению.

Документ также информирует, что Служба здравоохранения Британии не может справиться с таким большим количеством людей с симптомами, которых необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудников NHS не будут проверять, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам. Распространение коронавируса в мире: последние новости ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром является теперь Европа.

По состоянию на 16 марта от коронавируса умерли уже 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек во всем мире. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. Здесь зафиксировали уже 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.

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До сих пор нет вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Кроме США, над ее разработкой работают в Китае.

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