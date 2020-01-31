Эпидемия коронавируса: в изолированный Ухань завезли еду на 9 дней

В закрытый город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку опасного коронавируса, завезли продукты. Их должно хватить на 9 – 10 дней.

Как отметили в Министерстве коммерции Китая, в город привезли куриное мясо и свинину, рис, растительное масло.

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Также в ведомстве сообщили, что цены в городе остаются стабильными, несмотря на то, что спрос на товары несколько повысился. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, как люди скупают еду и защитные маски.



Коронавирус в Китае / Фото: Getty Images

К слову, в обеспечении Уханя продуктами участвуют более тысячи розничных торговых точек.

Все крупные торговые компании наращивают поставки, в результате поток товаров за последние несколько дней вырос в четыре раза. И если раньше в ряде магазинов потребители скупили все, оставив пустые полки, сейчас ситуация улучшилась,

– пояснили в министерстве.

I mentioned the unearthly quiet on this street in Wuhan, and then of course this fellow came along. Turn up the sound. The sad coda is that there was someone disabled in that bed, and the old man was using loud music to attract attention for donations. Hard to come by now. pic.twitter.com/h8jKBWrnlE — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 31, 2020

Европейская комиссия уже выделила 10 миллионов евро для исследования болезни.

Что известно о городе Ухань?Этот город расположен в провинции Хубэй и является одним из крупнейших в Китае. Именно в Ухане зафиксировали вспышку опасного коронавируса. Впоследствии город закрыли на карантин, а власть начала строительство больницы для инфицированных людей. Ее построили всего за 2 дня.

Что известно о коронавирусе в Китае

По состоянию на 31 января от коронавируса умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9 692 человек по всему миру. Однако 184 человека смогли выздороветь.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем из-за опасного коронавируса.

В среднем от него умирают 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае. Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Санья.



Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала