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Эпидемия коронавируса: в изолированный Ухань завезли еду на 9 дней

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Эпидемия коронавируса / www.bbc.co.uk

В закрытый город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку опасного коронавируса, завезли продукты. Их должно хватить на 9 – 10 дней.

Как отметили в Министерстве коммерции Китая, в город привезли куриное мясо и свинину, рис, растительное масло.

Важно! Украинцы, которые находятся в Китае, хотят эвакуироваться

Также в ведомстве сообщили, что цены в городе остаются стабильными, несмотря на то, что спрос на товары несколько повысился. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, как люди скупают еду и защитные маски.


Коронавирус в Китае / Фото: Getty Images

К слову, в обеспечении Уханя продуктами участвуют более тысячи розничных торговых точек.

Все крупные торговые компании наращивают поставки, в результате поток товаров за последние несколько дней вырос в четыре раза. И если раньше в ряде магазинов потребители скупили все, оставив пустые полки, сейчас ситуация улучшилась,
– пояснили в министерстве.

Европейская комиссия уже выделила 10 миллионов евро для исследования болезни.

Что известно о городе Ухань?Этот город расположен в провинции Хубэй и является одним из крупнейших в Китае. Именно в Ухане зафиксировали вспышку опасного коронавируса. Впоследствии город закрыли на карантин, а власть начала строительство больницы для инфицированных людей. Ее построили всего за 2 дня.

Что известно о коронавирусе в Китае

  • По состоянию на 31 января от коронавируса умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9 692 человек по всему миру. Однако 184 человека смогли выздороветь.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем из-за опасного коронавируса.
  • В среднем от него умирают 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае. Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Санья.


Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Северин Трач
Теги: Коронавирус 2020 Китай Цены Здоровье Лечение
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