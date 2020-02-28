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Эпидемия коронавируса: врачи обнародовали результаты вскрытия умерших

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Китайские ученые сделали вскрытие пациентов, умерших от коронавируса, чтобы подробнее исследовать опасную болезнь. Они пришли к выводу, что Covid-19 преимущественно поражает легкие, но также может влиять на работу сердца.

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов. Им было от 52 до 80 лет, пишет China Daily.

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Результаты показали, что вирус вызывает воспалительные процессы в дыхательных путях. Ученые сравнили повреждения от атипичной пневмонии и новой вирусной пневмонии. Атипичная – вызывает более выраженный фиброз легких, то есть патологию, при которой легочную ткань замещает соединительная. В то же время отек легких от коронавируса проявляется серьезнее, чем при атипичной пневмонии.

Исследование показало, что небольшое количество выделений из легких может проникать в грудную клетку и негативно влиять на работу сердца. Этот факт может объяснить, почему пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят китайскую вирусную пневмонию хуже. Но ученые отметили, что эту связь еще нужно проверить в дополнительных исследованиях.

 
Коронавирус – симптомы
  • высокая температура, которая стабильно держится;
  • ухудшение общего состояния;
  • потеря аппетита;
  • частое дыхание, возникает одышка;
  • слабость, вялость, снижение активности;
  • кашель различной интенсивности.

Для того, чтобы понять, как вирусная пневмония влияет на работу других органов, ученым нужны дополнительные исследования. Ведь у этих 11 пациентов могли быть другие сопутствующие болезни, которые могли повлиять на результаты.

Все, что стоит знать о коронавирус:

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
  • Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • По состоянию на 28 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 858 человек. Общее количество инфицированных – 83 тысячи 389 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 36 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.

Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 исследования Китай
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