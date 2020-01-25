Эпидемия коронавируса: высший уровень угрозы объявили для 1,17 млрд человек

В Китае 24 провинции ввели самый высокий уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Специальные меры охватили 1,17 млрд граждан Китая. Последними высший уровень угрозы объявили северо-восточная провинция Ляонин с населением 43,59 млн человек и северо-западная Ганьсу с 26,37 млн человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

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В Государственном комитете по делам здравоохранения Китая уточнили, что количество летальных случаев возросло до 41, а количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 из них оценивается как тяжелое.

В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под контролем.

По данным портала, который ведет круглосуточный мониторинг ситуации, количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 1330.

Меры, которые вводят в Китае

Также в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. Так, в городе прекратили работу метро, ​​вокзал и аэропорт, междугородным автобусам запретили проезд через него. Теперь чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск.



Опасный вирус стремительно распространяется по миру / Фото: Reuters

Чем опасен коронавирус

В среднем - 9% инфицированных коронавирусом умирают.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.

Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии .

. Известно, что китайским врачам уже удалось вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.

от смертельного вида коронавируса. Также подтвердили случай смерти медицинского работника в результате инфицирования вирусом.