Эпидемия продолжается: в январе корью заболело шокирующее количество украинцев
Украинцы продолжают массово болеть корью. Только за январь у 15 тысяч человек обнаружили симптомы этого опасного вирусного заболевания.
В Украине продолжается эпидемия кори, убеждена председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
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"Почему в Украине не введена эпидемия кори? Она у нас не объявлена, потому что это должен сделать тот, кого нет. Эта должность называется главный врач – санитарный эпидемиолог. Этого врача нет. Потому что нет министра", – подчеркнула она.
Сейчас причиной эпидемии кори в Украине является не один фактор, главным из которых выступает отмена прихода семейного врача на дом к больным.
Люди, которые имеют температуру 38,5 и 39 градусов, едут в метро, в автобусе, трамвае к семейному врачу. По дороге они заражают других людей корью. То, что отменили приход семейного врача на дом – это одна из причин того, что сегодня не могут преодолеть эту эпидемию. Только за январь заболели 15 тысяч человек. Инфекционисты кричат: "Караул", некуда класть в больницы людей,
– добавила Богомолец.
Симптомы и как уберечься от кори, смотрите в видео:
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