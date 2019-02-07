Эпидемия продолжается: в январе корью заболело шокирующее количество украинцев

Украинцы продолжают массово болеть корью. Только за январь у 15 тысяч человек обнаружили симптомы этого опасного вирусного заболевания.

В Украине продолжается эпидемия кори, убеждена председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

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"Почему в Украине не введена эпидемия кори? Она у нас не объявлена, потому что это должен сделать тот, кого нет. Эта должность называется главный врач – санитарный эпидемиолог. Этого врача нет. Потому что нет министра", – подчеркнула она.

Корь - что это? Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Сейчас причиной эпидемии кори в Украине является не один фактор, главным из которых выступает отмена прихода семейного врача на дом к больным.

Люди, которые имеют температуру 38,5 и 39 градусов, едут в метро, в автобусе, трамвае к семейному врачу. По дороге они заражают других людей корью. То, что отменили приход семейного врача на дом – это одна из причин того, что сегодня не могут преодолеть эту эпидемию. Только за январь заболели 15 тысяч человек. Инфекционисты кричат: "Караул", некуда класть в больницы людей,

– добавила Богомолец.

Симптомы и как уберечься от кори, смотрите в видео:

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