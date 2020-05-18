Эпидемиолог объяснил, почему возможна 2 волна эпидемии коронавируса

Эпидемиологи из Китая заявили, что большинство людей, которые переболели COVID-19 не имеют иммунитета к инфекции после выздоровления. Поэтому, вероятно, что совсем скоро человечество ждет вторая волна коронавирусной болезни.

Такие выводы наблюдений и исследований объявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, пишет CNN.

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Эпидемиологи Китая готовятся к возможной второй волне COVID-19

Китай ждет новый вызов – вероятная вторая волна распространения коронавирусной инфекции, ведь у большинства населения таки не сформировался иммунитет к возбудителю COVID-19.

По словам эпидемиолога ситуация с иммунитетом к COVID-19 в Китае не отличается от ситуации в других странах.

По состоянию на 18 мая в Китае коронавирус обнаружили у 82 954 пациентов, из которых 4 634 имели летальный исход заражения.



В Китае массово проводят тестирование на коронавирус / Фото CNN

Что известно о способности организма формировать иммунитет к COVID-19

Некоторые исследователи считают, что полноценный иммунитет формируется только у 7-8% людей, которые выздоровели от COVID-19. Все остальные либо вообще его не получают, либо иммунитет у них слабый и быстро исчезает.

Кроме того, лучший иммунитет формируется у людей старшего возраста, перенесших тяжелое течение COVID-19.

Следовательно, вероятность повторного заражения в странах, которые уже преодолели пик эпидемии, действительно высока.

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