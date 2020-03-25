Эпидемиолог рассказал, готовиться ли Украине к вспышке хантавируса

На днях стало известно о смерти мужчины в Китае от хантавируса – вируса, который чаще всего передается грызунами. Эпидемиолог Алла Мироненко утверждает, что вспышка этой болезни не угрожает Украине.

Об этом пишет издание ГолосUA.

Читайте также Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение

Хантавирус у нас периодически фиксировался в различных областях. Вакцины от него в Украине нет, но им никто не занимается, потому что заболеваемость в нашей стране не распространена. Это редкое явление, поэтому вспышки хантавируса в Украине не будет,

– сказала врач-эпидемиолог.

Врач добавила, что хантавирус существует давно и не является новым заболеванием. Случаи заражения были зафиксированы в Украине, но человек от человека заразиться не может.

Заметим, что заразиться хантавирусом можно от грызунов, когда частицы их мочи, помета или слюны, содержащие вирус, попадают внутрь человеческого организма.

Для европейского и североамериканского штаммов хантавируса фактов передачи хантавируса от человека к человеку не зафиксировано. Редкие случаи были зафиксированы в Аргентине.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.