Эпидемиологи не знают, насколько COVID-19 является смертельным, – NY Times

Эпидемиологи пытаются определить, насколько смертельным является коронавирус, однако в разгаре эпидемии COVID-19 они не могут найти ответ на это.

Об этом пишет издание New York Times. Эпидемиологи ожидают повторной волны заражения коронавируса до 2022 года.

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Пока вирус распространялся в феврале и марте, приблизительные расчеты врачей по количеству смертей среди зараженных были очень жесткими. Они говорили, что умрет примерно 1% пациентов, то есть это в 10 раз выше уровеня смертности, чем от обычного гриппа.

Однако неофициальные наблюдатели за ходом заболевания говорят, что сейчас в мире умирает 6,4% из тех, кто заразился.

Уровень смертности по официальным данным в Италии составляет около 13%, в США – 4,3%, в Южной Корее – 2% людей. В разных частях света сильно различается количество смертей от коронавируса. Однако вирусологи отметили, что нет никаких доказательств, которые бы указывали бы на мутацию вируса SARS-CoV-2, поэтому нет причин, почему бы вирус мог стать вдруг более агрессивным в какой-то части мира.

Чтобы вычислить уровень смертельности, нужно знать, как много людей заразилось и умерло от болезни. Мы знаем, сколько людей умирают, но не знаем, сколько у нас зараженных,

– сказал профессор Али Мокдад.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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