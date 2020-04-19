24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Эпидемиологи не знают, насколько COVID-19 является смертельным, – NY Times

- Читати новину українською
Эпидемиологи не знают, насколько COVID-19 является смертельным / Unsplash

Эпидемиологи пытаются определить, насколько смертельным является коронавирус, однако в разгаре эпидемии COVID-19 они не могут найти ответ на это.

Об этом пишет издание New York Times. Эпидемиологи ожидают повторной волны заражения коронавируса до 2022 года.

Читайте также В Украине заболели коронавирусом 5449 человек

Пока вирус распространялся в феврале и марте, приблизительные расчеты врачей по количеству смертей среди зараженных были очень жесткими. Они говорили, что умрет примерно 1% пациентов, то есть это в 10 раз выше уровеня смертности, чем от обычного гриппа.

Однако неофициальные наблюдатели за ходом заболевания говорят, что сейчас в мире умирает 6,4% из тех, кто заразился.

Уровень смертности по официальным данным в Италии составляет около 13%, в США – 4,3%, в Южной Корее – 2% людей. В разных частях света сильно различается количество смертей от коронавируса. Однако вирусологи отметили, что нет никаких доказательств, которые бы указывали бы на мутацию вируса SARS-CoV-2, поэтому нет причин, почему бы вирус мог стать вдруг более агрессивным в какой-то части мира.

Чтобы вычислить уровень смертельности, нужно знать, как много людей заразилось и умерло от болезни. Мы знаем, сколько людей умирают, но не знаем, сколько у нас зараженных,
– сказал профессор Али Мокдад.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей