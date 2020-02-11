Эректильная дисфункция и бесплодие: почему нельзя часто пить ибупрофен

Ибупрофен снимает различные боли, но долгосрочные последствия для тела и здоровья могут быть смертельными. Побочные эффекты проявляются по-разному в зависимости от пола. У мужчин обезболивающее вызывает эректильную дисфункцию и бесплодие.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Обезболивающее влияет на выработку гормонов в мужских половых железах, и негативно влияет на тестостерон.

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"Ибупрофен вызывает бесплодие у мужчин, принимающих препарат в течение длительного времени", – рассказал Дэвид Мобьерг Кристенсен из Копенгагенского университета.

Остановка сердца

Тот, кто превышает максимально рекомендованное количество ибупрофена в три таблетки в день, наносит вред сердечно-сосудистой системе. Как пояснили исследователи, ибупрофен увеличивает вероятность остановки сердца на 31%, а в сочетании с диклофенаком – на 50%. Ни в коем случае нельзя принимать более 1200 мг ибупрофена в день.



Ибупрофен может вызвать бесплодие / unsplash.com

Больные артритом, которые принимают ибупрофен для облегчения боли, подвержены повышенному риску гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта.

Ибупрофен вызывает нарушение функции почек

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии определили, что ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут нарушать функцию почек при регулярном приеме, а не только у пожилых людей.

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