Эрозия эмали зуба: чем она опасна и из-за чего возникает
С одной стороны, лимоны, апельсины и другие кислые фрукты/напитки полезны для здоровья. А с другой стороны – они могут стать причиной развития эрозии зубной эмали.
Эрозия – это некариозное поражений зубов, отмечает стоматолог Юлия Селютина.
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Основная ее причина – употребление кислых продуктов или напитков в больших количествах (лимоны, апельсины, фреши, сладкие газированные напитки, аскорбинки и т. д.).
Проявляется эрозия в виде истирания зубных тканей. Может пострадать как эмаль, так и дентин (ткань зуба, которая находится под эмалью). Часто появляется на внешней части зуба и имеет округлую форму.
Кроме кислой пищи есть и другие факторы, провоцирующие появление эрозии:
- механическое повреждение эмали зуба;
- патологии эндокринной системы (в частности заболевания щитовидной железы);
- работа на вредном производстве без специальных масок.
Что приводит к эрозии эмали зуба
Последствия эрозии
- Стирание жевательной поверхности зубов.
- Изменение цвета зубов на коричнево-желтый.
- Повышенная чувствительность зубов.
- Прозрачность края передних зубов.
Более уязвимы к эрозии — резцы и клыки.
А если отягощающие факторы не устранить, то могут пострадать и другие зубы.
Что делать, если эрозия поразила зубы
При первых симптомах эрозии – нужно обратиться к врачу.
- Аппликации фторсодержащими растворами в кабинете врача;
- Регулярное использование реминерализующих средств (ROCS minerals или Tooth Mousse). Эти процедуры помогут снизить чувствительность зубов.
- Если поражен большой участок, то зуб реставрируют пломбой, виниром или коронкой.
- Выбор реставрации зависит от клинического случая, доктора и финансовых возможностей пациента.
- Прием лекарств с кальцием и фтором и комплекса витаминов с минералами по назначению врача.
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