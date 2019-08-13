Эрозия эмали зуба: чем она опасна и из-за чего возникает

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Эрозия эмали зуба: чем она опасна и из-за чего возникает
Эрозия эмали зуба: чем она опасна и из-за чего возникает / brownstowndentalcare.com

С одной стороны, лимоны, апельсины и другие кислые фрукты/напитки полезны для здоровья. А с другой стороны – они могут стать причиной развития эрозии зубной эмали.

Эрозия – это некариозное поражений зубов, отмечает стоматолог Юлия Селютина.

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Основная ее причина – употребление кислых продуктов или напитков в больших количествах (лимоны, апельсины, фреши, сладкие газированные напитки, аскорбинки и т. д.).

Проявляется эрозия в виде истирания зубных тканей. Может пострадать как эмаль, так и дентин (ткань зуба, которая находится под эмалью). Часто появляется на внешней части зуба и имеет округлую форму.

Кроме кислой пищи есть и другие факторы, провоцирующие появление эрозии:

  1. механическое повреждение эмали зуба;
  2. патологии эндокринной системы (в частности заболевания щитовидной железы);
  3. работа на вредном производстве без специальных масок.

Що призводить до ерозії емалі зуба
Что приводит к эрозии эмали зуба

Последствия эрозии

  • Стирание жевательной поверхности зубов.
  • Изменение цвета зубов на коричнево-желтый.
  • Повышенная чувствительность зубов.
  • Прозрачность края передних зубов.

Более уязвимы к эрозии — резцы и клыки.

А если отягощающие факторы не устранить, то могут пострадать и другие зубы.

Что делать, если эрозия поразила зубы

При первых симптомах эрозии – нужно обратиться к врачу.

  1. Аппликации фторсодержащими растворами в кабинете врача;
  2. Регулярное использование реминерализующих средств (ROCS minerals или Tooth Mousse). Эти процедуры помогут снизить чувствительность зубов.
  3. Если поражен большой участок, то зуб реставрируют пломбой, виниром или коронкой.
  4. Выбор реставрации зависит от клинического случая, доктора и финансовых возможностей пациента.
  5. Прием лекарств с кальцием и фтором и комплекса витаминов с минералами по назначению врача.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Стоматология
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