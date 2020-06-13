Это не обязательно вторая волна, – ВОЗ отреагировала на всплеск COVID-19 в мире
Всемирная организации здравоохранения обеспокоена резким ростом количества больных коронавирусом в некоторых странах после выхода из карантина. Однако не называет это второй волной пандемии.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан убежден, что многие страны переживают первую волну пандемии, однако, есть и те, которые смогли уменьшить количество заражения. Об этом пишет The Guardian.
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"Неудивительно, что в любой стране после отмены жестких карантинных мер появляются новые очаги болезни. Это не обязательно является второй волной", – сказал Райан.
По его словам, страны должны научиться жить с коронавирусом, чтобы избежать его возвращения. В частности, найти баланс между борьбой с вирусом и экономическими и социальными последствиями карантина.
Коронавирус в мире: известно
- Более 7,5 миллиона человек заболели в мире коронавирусом.
- Наибольшее количество случаев зафиксировали в США, там 2 миллиона инфицированных.
- По меньшей мере 3,4 миллиона выздоровели от коронавируса. Однако от осложнений умерли более 420 тысяч человек.