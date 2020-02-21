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Это был самый тяжелый полет в жизни, – стюардесса самолета, который эвакуировал украинцев

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Стюардесса Ирина Топиха, которая работала на самолете, который эвакуировал украинцев из Китая / Фото из инстаграма

Стюардесса самолета авиакомпании SkyUp сделала откровенное признание о полете в охваченный эпидемией коронавирус китайский Ухань, во время которого оттуда эвакуировали украинцев. По словам бортпроводницы, этот рейс стал самым тяжелым в ее жизни.

Своими эмоциями стюардесса Ирина Топиха поделилась на своей странице в Инстарграме. Также она опубликовала фото в защитном костюме, в котором работали члены экипажа самолета.

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Почему мы? Ну кто-то же должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полет в моей жизни,
- отметила Ирина.

Также стюардесса поблагодарила всех членов экипажа и подчеркнула, что не смогла бы справиться без них. В конце поста девушка написала 2 лаконичных, но важных предложения: "Люблю свою работу. Люблю свою страну".

Само сообщение бортпроводница дополнила хештегами "кто если не мы", "не словом, а делом", "эвакуация украинцев из Китая".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миссия выполнима Почему мы? Ну кто-то ж должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полёт в моей жизни. Огромная благодарность моему экипажу! Без Вас я бы не справилась! Люблю свою работу?️ Люблю свою страну #ктоеслинемы #skyupaero #myupfamily #короновирус #эвакуацияукраинцевизкитая #операцияэвакуация #несловомаделом #cabincrewlife

Допис, поширений Ирина (@irina_topikha)

 

Как прошла эвакуация украинцев из Китая?

  • Самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или другой простуды.
  • Всех эвакуированных отправили в медицинский центр "Новые Санжары", что на Полтавщине. В целом во время обсервации там находились 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал, который обслуживал людей на самолете.
  • Вместе с эвакуированными в обсервации 14 дней будет находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары вечером 19 февраля местные жители устроили массовые протесты. Утром 20 февраля до поселка съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В четверг люди устроили настоящий погром – перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями.
  • Вечером 20 февраля полицейским удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные шокировали своим поведением еще больше – они бросали камнями в транспорт и кричать "Позор". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
  • В результате столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо.
  • Национальная полиция уже начала 5 уголовных производств по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары. По состоянию на 21 февраля под стражей остается 1 человек, еще 23 задержанных – отпустили.

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Медицина Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Новые Санжары авиация
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