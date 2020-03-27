"Это колоссальное количество": в Крыму с пневмонией в больницах лежат более 1000 человек

Власть оккупантов в Крыму сообщила о количестве больных с пневмонией, которые лежат в больницах на полуострове. Речь идет про 1039 человек, а для полуострова – "это колоссальное количество". Также известно, что в Крыму отменили все операции и плановое посещение врачей.

О ситуации с госпитализированными с пневмонией на оккупированном полуострове написали в " Крим.Реалии " со ссылкой на информацию от подконтрольного Кремлю "министра здравоохранения" Крыма Игоря Чемоданова, которую тот озвучил 26 марта.

Обратите внимание У Зеленского обратились к крымчанам из-за распространение коронавируса

У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039. Для Крыма это колоссальное количество,

– сказал Чемонданов.

Также чиновник оккупационной администрации призвал крымчан не паниковать из-за того, если кто-то рядом кашляет, потому что это не означает, что у человека коронавирус.

Добавим, что в Крыму отменили все плановые операции и посещение врачей. Больницы работают только с экстренными случаями.

Коротко о коронавирусе в Крыму

Официально подтверждено 7 случаев инфицирования.

Под подозрением еще 1500 человек (заметим, точно не известно, идет речь об украинцах или о завезенных на оккупированные земли россиянах).

Оккупационная администрация угрожает уголовными делами людям, которые побывали в странах, где распространяется коронавирус, и не сообщили об этом.

Те, кто заехал на полуостров через админграницу с Херсонской областью, находятся под особым наблюдением оккупантов.

В Украине в целом по данным Минздрава на конец 26 марта подтверждено 196 случаев заболевания Covid-19. Из них 6 человек умерли и только 1 человек вылечился.