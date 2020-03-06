Это не учения, пора действовать, – в ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил обеспокоенность из-за того, что некоторые страны не восприняли угрозу всерьез.

В ВОЗ отметили, что эпидемия коронавируса грозит всем странам – и бедным, и богатым.

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Даже страны с высоким уровнем дохода должны быть начеку к непредвиденным ситуациям, поэтому отличное решение – агрессивная подготовка.

Это не учения. Сейчас не время сдаваться. Не время для оправданий. Пришло время сделать все. Страны планировали такие сценарии десятилетиями. Сейчас настало время действовать в соответствии с этими планами,

– заявил генеральный директор ВОЗ.

Также он отметил, что в каждом государстве эта проблема должна подниматься не только на уровне Министерства здравоохранения, но и на правительственном уровне.

Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах уровень политической ответственности и действия не соответствуют уровню угрозы, с которой мы все сталкиваемся.

– говорится в сообщении.

Он добавил, что хоть коронавирус не является смертельным заболеванием для подавляющего большинства людей, но он все равно убивает.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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