Это не учения, пора действовать, – в ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил обеспокоенность из-за того, что некоторые страны не восприняли угрозу всерьез.
В ВОЗ отметили, что эпидемия коронавируса грозит всем странам – и бедным, и богатым.
Актуально: Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить
Даже страны с высоким уровнем дохода должны быть начеку к непредвиденным ситуациям, поэтому отличное решение – агрессивная подготовка.
Это не учения. Сейчас не время сдаваться. Не время для оправданий. Пришло время сделать все. Страны планировали такие сценарии десятилетиями. Сейчас настало время действовать в соответствии с этими планами,
– заявил генеральный директор ВОЗ.
Также он отметил, что в каждом государстве эта проблема должна подниматься не только на уровне Министерства здравоохранения, но и на правительственном уровне.
Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах уровень политической ответственности и действия не соответствуют уровню угрозы, с которой мы все сталкиваемся.
– говорится в сообщении.
Он добавил, что хоть коронавирус не является смертельным заболеванием для подавляющего большинства людей, но он все равно убивает.
Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.