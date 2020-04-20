"Это недопустимо", – в МОЗ заявили, что несколько областей скрывают количество больных COVID-19

В Украине семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам главы Минздрава, не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Добавим, что в Черновицкой области самая большая вспышка коронавируса в Украине и сейчас известно о 906 больных. Поскольку 20 апреля обновились данные о Буковине, тогда, вероятно, глава Минздрава перепутал ее с другой областью.

Это недопустимые вещи. Я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации,

– добавил Степанов.

Брифинг Минздрава: смотрите видео (с 5:30)

По состоянию на 20 апреля в Украине – 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

Количество подтвержденных случаев коронавируса по областям

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 158 случаев;

Днепропетровская область – 118 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 226 случаев;

Закарпатская область – 196 случаев;

Запорожская область – 134 случая;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 246 случаев;

г. Киев – 850 случаев;

Киевская область – 333 случая;

Львовская область – 253 случая;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая;

Ровненская область – 312 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 414 случаев;

Харьковская область – 73 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черновицкая область – 906 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.



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