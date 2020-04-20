"Это недопустимо", – в МОЗ заявили, что несколько областей скрывают количество больных COVID-19
В Украине семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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По словам главы Минздрава, не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
Добавим, что в Черновицкой области самая большая вспышка коронавируса в Украине и сейчас известно о 906 больных. Поскольку 20 апреля обновились данные о Буковине, тогда, вероятно, глава Минздрава перепутал ее с другой областью.
Это недопустимые вещи. Я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации,
– добавил Степанов.
Брифинг Минздрава: смотрите видео (с 5:30)
По состоянию на 20 апреля в Украине – 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
Количество подтвержденных случаев коронавируса по областям
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 158 случаев;
Днепропетровская область – 118 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 226 случаев;
Закарпатская область – 196 случаев;
Запорожская область – 134 случая;
Ивано-Франковская область – 512 случаев;
Кировоградская область – 246 случаев;
г. Киев – 850 случаев;
Киевская область – 333 случая;
Львовская область – 253 случая;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 137 случаев;
Полтавская область – 63 случая;
Ровненская область – 312 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 414 случаев;
Харьковская область – 73 случая;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черновицкая область – 906 случаев;
Черкасская область – 165 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
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