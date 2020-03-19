Это приказ, – Израиль запретил жителям выходить из дома из-за коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о жестком усилении карантинных мероприятий по сдерживанию коронавируса в стране. Ночью правительство Израиля примет положение о чрезвычайной ситуации.

Он также отметил, что на такой шаг Израиль впервые решился в своей истории. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Это теперь не просьба, не рекомендация. Теперь это приказ, за ​​исполнением которого будет следить полиция,

– заявил премьер.

Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продолжен.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключение сделают для работников жизненно необходимых профессий.

Что известно о распространении коронавируса в Израиле

По состоянию на 18 марта в Израиле зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом. Смертей из-за болезни в этой стране пока не было, а 11 человек уже смогли вылечиться.

В связи с эпидемией коронавируса Израиль решил закрыть границу для почти всех иностранцев.

Спецслужбы Израиля получили полномочия следить за гражданами на карантине, используя электронные средства.

Смотрите видео комментария журналиста Сергея Ауслендера из Израиля: