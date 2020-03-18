Это распространение паники, – в МВД заговорили о фейках в сети из-за коронавируса

МВД Украины призывает украинцев не верить фейкам и проверять любую информацию в официальных источниках, в частности, те новости, которые касаются Covid-19.

Об этом написала пресс-служба МВД Украины.

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Так, напомним, что ранее в социальных сетях распространялись слухи, якобы в Украине города будут дезинфицировать с вертолетов ночью, поэтому надо обязательно закрывать окна. Шутников впоследствии СБУ пообещало наказать за то, что они расшатывают ситуацию вокруг коронавируса и карантинных мероприятий и распространяют фейки.

Киберполиция зафиксировала резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации.

Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространения паники и дестабилизации ситуации. Фейки, слухи и откровенная ложь имеют разнообразный характер: начиная от фейка о распыления ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева,

- отметили в МВД

В источнике говорится, что распространение фейков может привлечь к административной и уголовной ответственности.

О распространении ложных слухов МВД просит украинцев сообщать по электронному адресу [email protected] и телефону – 044290011.



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