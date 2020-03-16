Это слишком дорогое удовольствие, – Ляшко о тестах на коронавирус

Ляшко рассказал, почему украинцам отказывают в проведении тестов на коронавирус, если они имеют симптомы, но не были за границей и не имели контактных связей с больными.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко отметил, что, к сожалению, это слишком дорогое удовольствие.

Из-за паники все пока хотят провести тестирование, но это слишком дорогое удовольствие. Бюджетные средства тратить на всех, кто почему-то считает, что у него подозрение – это не правильно экономически. Но мы понимаем, что будет расти количество больных, а потому будем увеличивать количество экспресс-тестов,

– отметил Ляшко.

По его словам, алгоритм не предусматривает проведения анализа для всех людей. Поскольку для этого нужно в анамнезе иметь или путешествие за границу, или контакт с зараженным человеком.

Мы сейчас видим, что многие люди думают, что если они были в контакте с больными – они обязательно заражались. Но это неправда,

– добавил Ляшко.

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