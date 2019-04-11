Это случилось снова: 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно в США

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15 сотрудниц роддома забеременели одновременно в США
15 сотрудниц роддома забеременели одновременно в США / Скриншот из видео

Сразу 15 работниц больницы забеременели в американском штате Нью-Йорк. Это уже второй похожий случай в США.

Все беременные работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных, пишет Inside Edition. Первая из женщин должна рожать уже в апреле.

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Одна из женщин хочет рожать на работе. Она считает, что лучшего места для этого не найти.

Когда отойдут воды, начнутся схватки, достаточно пройти по коридору – и получай ребенка,
– добавила она.

Сотрудницы роддома шутят над ситуацией. "Безусловно начинаешь задумываться о чем-то таком: может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами", – сказала одна из женщин. Все же беременные считают, что им всем очень повезло.

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Беременные продолжают работать в больнице

Кроме этого, в штате Канзас в американской начальной школе Oak Street Elementary School забеременели сразу семь учительниц. Одна из женщин ждет двойню.

Недавно в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США сразу девять медсестер родильного отделения забеременели одновременно. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года.

 

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Теги: Здоровье Новости США Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Беременность и роды
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