"Это средневековье": Ляшко про идею коллективного иммунитета через заболеваемость

Формирование коллективного иммунитета не должно происходить из-за массового заражения и заболевания населения. Для того, чтобы у человечества сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, нужна вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет OBOZREVATEL.

Читайте также: В Украине могут начать массовое тестирование населения на антитела к COVID-19

Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.

Виктор Ляшко "Формирование коллективного иммунитета через заболеваемость – это Средневековье. Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина”.

По словам Виктора Ляшко, речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета. Это возможно только если появится вакцина.

Вот тогда можем сказать: "мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть",

– отметил санврач.

К теме: Молодые люди должны переболеть COVID-19: ученые нашли путь выхода из карантина

Что нужно знать о коллективном иммунитете к COVID-19

Согласно проведенным исследованиям, сегодня в каждой стране коронавирусом переболели примерно 3% населения. В ВОЗ подчеркивают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета к болезни.

Коллективный иммунитет – что это? Коллективний иммунитет –это иммунитет к инфекциям, который возникает в группе людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.