"Это средневековье": Ляшко про идею коллективного иммунитета через заболеваемость
Формирование коллективного иммунитета не должно происходить из-за массового заражения и заболевания населения. Для того, чтобы у человечества сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, нужна вакцина.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет OBOZREVATEL.
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Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.
По словам Виктора Ляшко, речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета. Это возможно только если появится вакцина.
Вот тогда можем сказать: "мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть",
– отметил санврач.
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Что нужно знать о коллективном иммунитете к COVID-19
Согласно проведенным исследованиям, сегодня в каждой стране коронавирусом переболели примерно 3% населения. В ВОЗ подчеркивают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета к болезни.
Коллективний иммунитет –это иммунитет к инфекциям, который возникает в группе людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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