Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине
По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом. Однако эксперты отмечают, что цифра может быть гораздо большей.
В Украине недостаточно тестов на выявление COVID-19, их сейчас завозят и распределяют по регионам. Поэтому это только начало эпидемии. Об этом в эфире 24 канала рассказал инфекционист Вадим Аристов.
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По его словам, благодаря математическим моделям различных научных центров можно подсчитать истинное количество больных.
"Во время действующих карантинных ограничений в Украине одновременно могут заболеть 4,5% людей. Если ослабить карантин и, к примеру, оставить школы и университеты, то тогда будут болеть 16% людей, однако, если вообще ничего не делать, то одновременно может заболеть 27% людей. Зеленский правильно отметил последствия, если заболеет 27% людей, то будет примерно 2 миллиона умерших", – добавил инфекционист.
Он отметил, что по данным центра Imperial College в Лондоне, коронавирусом заболеет примерно 70% населения Земли.
Инфекционист Вадим Аристов о возгорании коронавируса в Украине: видео
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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