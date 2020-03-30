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Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине

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Больных в Украине значительно больше / Getty images

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом. Однако эксперты отмечают, что цифра может быть гораздо большей.

В Украине недостаточно тестов на выявление COVID-19, их сейчас завозят и распределяют по регионам. Поэтому это только начало эпидемии. Об этом в эфире 24 канала рассказал инфекционист Вадим Аристов.

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По его словам, благодаря математическим моделям различных научных центров можно подсчитать истинное количество больных.

 
Вадим Аристов, инфекционист
“Я больше доверял бы математическим моделям, которые говорят, что на одного умершего приходится 800 больных среди населения. То есть у нас уже примерно 9 тысяч больных ходят по улицам или сидят дома, и распространяют дальше эту инфекцию"

"Во время действующих карантинных ограничений в Украине одновременно могут заболеть 4,5% людей. Если ослабить карантин и, к примеру, оставить школы и университеты, то тогда будут болеть 16% людей, однако, если вообще ничего не делать, то одновременно может заболеть 27% людей. Зеленский правильно отметил последствия, если заболеет 27% людей, то будет примерно 2 миллиона умерших", – добавил инфекционист.

Он отметил, что по данным центра Imperial College в Лондоне, коронавирусом заболеет примерно 70% населения Земли.

Инфекционист Вадим Аристов о возгорании коронавируса в Украине: видео


Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Украины Лечение Владимир Зеленский
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