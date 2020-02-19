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Эвакуация из Китая из-за коронавируса: троих украинцев не пустили на самолет

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Эвакуация из Китая из-за коронавируса: троих украинцев не пустили на самолет / 24 канал

Перед тем, как сесть на борт самолета для эвакуации из Уханя в Украину, китайские медики проверили состояние здоровья украинцев и иностранцев. Четырех человек не пустили на воздушное судно.

Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на борт пустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Об этом пишет Правительственный портал.

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По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 – иностранка.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека. Те, кто не был допущен к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

"Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг – забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", – сказал Ляшко.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет Утром 20 февраля в 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвал город, куда якобы приземлится самолет, Минздрав еще не дало своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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