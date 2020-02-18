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Эвакуация из Уханя: как будут дезинфицировать самолет и когда он вернется к регулярным рейсам

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/ Фото из открытых источников

Генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий рассказал, что после эвакуации украинцев и иностранцев из очага заболевания коронавирусом Уханя самолет пройдет дезинфекцию и через 48 часов сможет безопасно выполнять следующие рейсы.

После приземления самолета в Украине будет проведена полная дезинфекция. В частности, проверка всех технических характеристик, системы воздуха и тому подобное. Как уверяет генеральный директор авиакомпании, самолет вернется к привычной работе уже через 48 часов.

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Кроме того, на самолете обеспечены дополнительные меры безопасности для экипажа и сопровождающих. Воздушное судно разделено на несколько частей.

"Во время перелета будет предоставляться питание, которое мы берем в Борисполе. Никаких дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено", – добавил Хайнацкий.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя состоится 19 февраля, однако Минздрав еще не рассказал, где именно граждане отбудут 14-дневный карантин. Зато глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский уверяют, что Украина полностью готова к эвакуации.

Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые средства и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан. Во время посадки на самолет у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет больше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, сжигание или обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус 2020 Китай Здоровье Здоровая жизнь
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