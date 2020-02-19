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Эвакуация из Уханя началась – люди проходят регистрацию: фото

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Эвакуация украинцев из Уханя началась / Посольство Украины в КНР

Посольство Украины в КНР завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. Украинцы и иностранцы, которых будут эвакуировать, уже прибыли к терминалу аэропорта Уханя.

В списке эвакуированных 48 граждан Украины, сообщает Посольство Украины в Китайской народной республике.

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Людей доставили в международный аэропорт Тяньхэ на автобусах. Теперь граждане Украины и иностранцы проходят регистрацию и регистрируют свой багаж на спецрейс авиакомпании SkyUp.

 

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвал город, куда бы приземлится самолет, Минздрав еще не дал своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет более 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Медицина Коронавирус 2020 Здоровье SkyUp Китай
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