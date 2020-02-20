Эвакуация украинцев из Китая: самолет приземлился в Борисполе на дозаправку

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других государств прибыл в Украину. Самолет авиакомпании SkyUp совершил посадку в аэропорту Борисполь на дозаправку.

Из эпицентра распространения коронавируса эвакуировали 48 украинцев и 27 иностранцев, всего на борту самолета находились 73 человека, теперь эвакуированные на карантине 14 дней.

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В МВД Украины сообщили, что самолет сел в аэропорту Борисполь, где его будут дозаправлять топливом, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харькова. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

Примечательно, что самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 7:56, однако информация о его прибытии то исчезала, то вновь появлялась на табло.

Что известно об эвакуации из Китая

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля, в 00:30 20 февраля по местному времени. Воздушное судно осуществило техническую посадку в аэропорту Алматы для дозаправки и смены экипажа. Во время этого два гражданина Казахстана сошли в городе Алматы.

В Украине он прибыл в 9:40 утра 20 февраля.

Всех эвакуированных, а также экипаж самолета поместят на двухнедельный карантин.

Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса.

Перед посадкой на самолет украинцев обследовали сначала китайские медики, потом украинские специалисты. Следовательно, на первом этапе медицинского обследования китайскими медиками к эвакуации не допустили трех украинцев и одного иностранца.

Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут.

Куда поселят эвакуированных

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят возле их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.



Данные о коронавирусе / инфографика 24 канала

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