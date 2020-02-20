В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов: комментарий местного жителя
В Новые Санжары Полтавской области 20 февраля стянули бойцов Нацгвардии и несколько единиц бронетехники. Все потому, что там самого утра местные жители протестуют против размещения эвакуированных из Китая в медцентре НГУ. Возникали даже стычки с правоохранителями.
Активист, местный житель Олег Решетило рассказал 24 каналу, что сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Глава областной администрации и руководитель полиции пообещали протестующим, что силовое противостояние больше не произойдет.
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Сейчас в Новых Санжарах на месте протестов находятся до 100 правоохранителей, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представителя полиции Полтавщины Юрия Сулаева.
Сначала там работали полицейские местного райотдела. После того, как возникла эскалация, были направлены дополнительные силы Национальной гвардии,
– рассказал Сулаев.
"Там несколько автобусов, которые привезли нацгвардейцев и несколько единиц бронетехники. Сейчас она не используется, но в случае необходимости может быть использована для разблокирования дороги", – добавил представитель полиции Полтавщины.
Активист Олег Решетило отметил, что в результате утреннего противостояния между нацгвардейцями и протестующими пострадали несколько человек. Он пояснил, что нацгвардейцы пытались несколькими автобусами проехать в военный санаторий в Новых Санжарах. Когда им преградили дорогу, произошли столкновения.
По его словам, пока на территорию поселка невозможно добраться транспортом, исключительно – пешком.
Столкновения в Новых Санжарах / Видео 24 канала
Отметим, что жители Новых Санжар тем временем обещают сделать все возможное, чтобы украинцы не попали в санаторий. Все потому, что Новые Санжары – курортный поселок, куда люди прибывают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Поэтому местные боятся, что после визита эвакуированных из Уханя поселок наберет дурной славы.
Это маленький курортный городок: пять учреждений для оздоровления детей, река Ворскла, которая за несколько десятков километров впадает в Днепр. У нас несколько лет не работает санэпидемстанция. После этих псевдореформ остались работать ветераны-пенсионеры и несколько молодых врачей. В школах обучается более 1000 детей, а санаторий расположен рядом с жилыми массивами.
– прокомментировал активист Олег Решетило.
Жители также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Говорят, что ночью, без предупреждения власть просто начала свозить в поселок военных. А местным никто не разъяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.
Местный житель отметил, что в СМИ распространяют информацию о якобы присутствии "привезенных людей, политических лидеров, которые здесь участвуют".
Это все – ложь. У нас здесь исключительно местные жители, которые пришли только потому, что сначала с ними не говорили. Однако пошла четкая информация: АТОвцев, которые отдыхали в санатории, накануне ночью оттуда перевезли в Миргород. И потом все поняли, что здесь будет что-то неизвестное,
– отметил активист.
Олег Решетило откровенно сообщил, что местные жители не верят словам представителей Департамента здравоохранения. Кроме того, по его словам, некоторые медики не на камеру прекрасно понимают и поддерживают тех, кто собрался на протесты.
Как проходит эвакуация украинцев из Уханя:
- Утром 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку.
- Впоследствии самолет вылетел в Харьков и уже совершил там посадку.
- Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставят в населенный пункт и одноименный медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" на Полтавщине.
- В Новых Санжарах эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней, чтобы точно убедиться, что никто из них не заражен коронавирусом.
- Заметим, что из Уханя забирали только здоровых украинцев.
- Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.
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