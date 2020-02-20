В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов: комментарий местного жителя

В Новые Санжары Полтавской области 20 февраля стянули бойцов Нацгвардии и несколько единиц бронетехники. Все потому, что там самого утра местные жители протестуют против размещения эвакуированных из Китая в медцентре НГУ. Возникали даже стычки с правоохранителями.

Активист, местный житель Олег Решетило рассказал 24 каналу, что сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Глава областной администрации и руководитель полиции пообещали протестующим, что силовое противостояние больше не произойдет.

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Сейчас в Новых Санжарах на месте протестов находятся до 100 правоохранителей, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представителя полиции Полтавщины Юрия Сулаева.

Сначала там работали полицейские местного райотдела. После того, как возникла эскалация, были направлены дополнительные силы Национальной гвардии,

– рассказал Сулаев.

"Там несколько автобусов, которые привезли нацгвардейцев и несколько единиц бронетехники. Сейчас она не используется, но в случае необходимости может быть использована для разблокирования дороги", – добавил представитель полиции Полтавщины.

Активист Олег Решетило отметил, что в результате утреннего противостояния между нацгвардейцями и протестующими пострадали несколько человек. Он пояснил, что нацгвардейцы пытались несколькими автобусами проехать в военный санаторий в Новых Санжарах. Когда им преградили дорогу, произошли столкновения.

По его словам, пока на территорию поселка невозможно добраться транспортом, исключительно – пешком.

Столкновения в Новых Санжарах / Видео 24 канала

Отметим, что жители Новых Санжар тем временем обещают сделать все возможное, чтобы украинцы не попали в санаторий. Все потому, что Новые Санжары – курортный поселок, куда люди прибывают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Поэтому местные боятся, что после визита эвакуированных из Уханя поселок наберет дурной славы.

Это маленький курортный городок: пять учреждений для оздоровления детей, река Ворскла, которая за несколько десятков километров впадает в Днепр. У нас несколько лет не работает санэпидемстанция. После этих псевдореформ остались работать ветераны-пенсионеры и несколько молодых врачей. В школах обучается более 1000 детей, а санаторий расположен рядом с жилыми массивами.

– прокомментировал активист Олег Решетило.

Жители также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Говорят, что ночью, без предупреждения власть просто начала свозить в поселок военных. А местным никто не разъяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

Местный житель отметил, что в СМИ распространяют информацию о якобы присутствии "привезенных людей, политических лидеров, которые здесь участвуют".

Это все – ложь. У нас здесь исключительно местные жители, которые пришли только потому, что сначала с ними не говорили. Однако пошла четкая информация: АТОвцев, которые отдыхали в санатории, накануне ночью оттуда перевезли в Миргород. И потом все поняли, что здесь будет что-то неизвестное,

– отметил активист.

Олег Решетило откровенно сообщил, что местные жители не верят словам представителей Департамента здравоохранения. Кроме того, по его словам, некоторые медики не на камеру прекрасно понимают и поддерживают тех, кто собрался на протесты.

Как проходит эвакуация украинцев из Уханя:

Утром 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку.

Впоследствии самолет вылетел в Харьков и уже совершил там посадку.

Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставят в населенный пункт и одноименный медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" на Полтавщине.

В Новых Санжарах эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней, чтобы точно убедиться, что никто из них не заражен коронавирусом.

Заметим, что из Уханя забирали только здоровых украинцев.

Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.



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