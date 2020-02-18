Эвакуация украинцев из Китая: что сейчас известно

Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины. Как будет происходить эвакуация, какие меры безопасности здоровья предусматривают и куда поселят эвакуированных.

В Минздраве сообщили, что вместе с украинцами из Уханя эвакуируют и нескольких граждан России, Беларуси, Аргентины и Нидерландов. Следовательно, на борту самолета находятся 49 украинцев, 25 иностранцев и 16 членов экипажа.

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Эвакуацию планировали дважды, в первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.

Как будет происходить эвакуация

Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль. Если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.

В карантинную зону доставят около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.

В МВД отметили, что проверка здоровья пассажиров будет происходить в порядке, который применяли и другие страны, что эвакуировали своих граждан.

Порядок действий во время эвакуации:

Сначала людей проверят китайские медики, которые проводили такие медосмотры среди граждан других государств, что проходили эвакуацию.

Потом пассажирами займутся украинские специалисты.

Эвакуированным будут проверять не только температуру, но и проводить осмотр на наличие кашля, насморка, состояние общего самочувствия.

Людей обеспечат средствами защиты, гигиены и продуктами.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.

Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

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Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначной информации ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.

Куда поселят эвакуированных украинцев

Точное место расположения медицинского учреждения, куда доставят эвакуированных, не сообщают, потому что опасаются паники среди населения.

Однако, в Минздраве отметили, что с местом определились: в Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней. Впрочем, срок пребывания в изоляции может быть продлен. Если в течение обсервации у кого-то из людей проявятся симптомы болезни, он будет госпитализирован в бокс, который защищает от распространения инфекции по больнице.

После того, как карантин закончится, а врачи не будут иметь никаких подозрений или сомнений, украинцев отпустят по специальной процедуре. Территорию больницы, в которой граждане будут находиться на карантине, тоже продезинфицируют после.

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Паника среди населения из-за эвакуации

Примечательно, что не все украинцы радостно восприняли новость об эвакуации граждан из Китая. Ряд СМИ сообщили о том, что эвакуированных украинцев разместят во Львовской области, а именно на Яворовщине в санатории "Шкло", поэтому некоторые местные активисты начали подстрекать население на протесты.

Впоследствии появилась информация о том, что эвакуированных якобы планируют разместить на Тернопольщине в Микулинцах, из-за чего люди тоже начали протесты.

Владимир Зеленский призвал людей к пониманию и пообещал лично привезти эвакуированных домой к тем, кто настраивает людей на протесты и распространяет фейковые новости.

Министр Минздрава Зоряна Скалецкая, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков отметили, что Украина полностью готова к эвакуации и причин для беспокойства нет.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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