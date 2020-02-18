Эвакуация украинцев из Китая: в Тернопольской области уже ставят блокпосты

Местные СМИ 17 февраля начала распространять информацию о том, что якобы эвакуированных из Уханя украинцев планируют разместить в санатории "Медоборы". Поэтому испуганные жители устроили на трассе блокпосты – сейчас их 2, но обещают организовать и третий.

Люди устроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного прибытия эвакуированных украинцев в санаторий, пишет УНИАН.

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Известно, что первые блокпост появился 17 февраля около 22 вечера. Его расположили на подъезде к селу Конопковка в Теребовлянском районе, где и функционирует санаторий "Медоборы". Сейчас блокпостов уже 2, но впоследствии участники обещают организовать и третий.

На основном блокпосту дежурит около 15 человек, но рядом с участниками находятся правоохранители, чтобы обеспечить порядок в случае чрезвычайной ситуации.

Блокпост на Тернопольщине из-за эвакуации украинцев из Уханя: видео

18 февраля в Микулинцах, рядом с санаторием, состоялся митинг, на котором собралось около 300 человек. Собравшиеся выступали против того, чтобы украинцев размещали именно в "Медоборах", опираясь на то, что "заведение не приспособлено для таких целей".

Репортаж с места происшествия: видео

17 февраля, городской глава Тернополя Сергей Надал обнародовал официальное обращение к председателю Тернопольской ОГА Игоря Сопелю и председателя облсовета Виктору Овчаруку. В обращении он настаивал на том, чтобы эвакуированных украинцев не размещали в "Медоборах". Игорь Сопель ответил, что нет официального подтверждения того, что эвакуированных привезут как раз в Тернопольскую область.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал организаторов протеста и политиков не перекрывать дороги.

Известно, что 18 февраля самолет отправится в Китай, чтобы эвакуировать 49 украинцев и около 25 иностранных граждан из эпицентра вспышки коронавируса – города Ухань. Впрочем, Минздрав еще не называет место прибытия самолета и расположение карантина.

Между тем некоторые местные СМИ начали распространять непроверенную информацию о том, что прибывших якобы эвакуируют во Львов, а другие – в Тернополь.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков отметили, что Украина полностью готова к эвакуации и причин для беспокойства нет.

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