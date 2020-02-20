Эвакуация украинцев из Уханя: в Новых Санжарах блокируют дороги, туда пригнали военную технику

В Новых Санжарах люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Тем временем на въезд в город начали свозить военных на автобусах и бронеавтомобили.

В соцсетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды.

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В частности, владельцев автомобилей призывают собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. Одновременно в Министерстве внутренних дел до сих пор официально не сообщили, куда именно поместят эвакуированных.

Блокировка въездов в Новые Санжары: смотрите видео

Ко въезду в Новые Санжары пригнали бронеавтомобили: смотрите видео

Эвакуация украинцев из Уханя: коротко

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В Украину он должен прибыть в 8 утра 20 февраля. После этого всех эвакуированных, а также экипаж самолета поместят на двухнедельный карантин.

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Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса.

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Возле Новых Санжар стоят автобусы с военными