Эвакуированные из Китая украинцы сошли с самолета: видео

В аэропорту "Харьков" с самолета, который эвакуировал из Китая украинцев и граждан других государств, сошли 94 человека.

63 человека уже в автобусах. Остались члены экипажа. Багаж продезинфицирован. Осталось около получаса до выезда колонны, пишет УП со ссылкой на источник.

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Из аэропорта пассажиров 5 специальными автобусами в сопровождении и под охраной полиции доставят на территорию медицинского центра "Новые Санжары", на Полтавщине.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Куда поселят эвакуированных украинцев

Около 10 утра 20 февраля ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Китая поселят на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", на Полтавщине.

Точное место расположения медицинского учреждения, куда доставят эвакуированных, не сообщают, потому что опасаются паники среди населения. Однако, в Минздраве отметили, что с местом определились: в Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Больница, где будут находиться эвакуированные, будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней. Впрочем, срок пребывания в изоляции может быть продлен. Если в течение обсервации у кого-то из людей проявятся симптомы болезни, он будет госпитализирован в бокс, который защищает от распространения инфекции по больнице.

После того, как карантин закончится, а врачи не будут иметь никаких подозрений или сомнений, украинцев отпустят по специальной процедуре. Территорию больницы, в которой граждане будут находиться на карантине, тоже продезинфицируют после.

Главное об эвакуации из Китая

Из Уханя забрали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса. Перед посадкой на самолет украинцев обследовали сначала китайские медики, потом украинские специалисты.

Следовательно, на первом этапе медицинского обследования китайскими медиками к эвакуации не допустили троих украинцев и одного иностранца. Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.

После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля в 00:30 20 февраля по местному времени. Воздушное судно осуществило техническую посадку в аэропорту Алматы для дозаправки и смены экипажа. Во время этого два гражданина Казахстана сошли в городе Алматы.

В Украину он прибыл в 9.40 утра 20 февраля. Самолет дозаправили горючим в аэропорту "Борисполь", далее пассажиры полетели в Харьков.

Всех эвакуированных, а также экипаж самолета поместят на двухнедельный карантин в медицинский центр "Новые Санжары", что на Полтавщине.

Самолет для эвакуации из Уханя, предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, он вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 03:01 ночи.

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