Эвакуированных из Уханя будут проверять на наличие коронавируса каждые три дня, – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль рассказал, что эвакуированных украинцев, иностранцев и членов экипажа будут проверять на наличие коронавируса каждые три дня.

Об этом Коваль сообщил журналистам на брифинге. Так, сегодня, 22 февраля, идет третий день обсервации эвакуированных. Эпидемиологи взяли образцы крови, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

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Такое обследование медики будут проводить каждые три дня. Сейчас результатов нет, ведь образцы доставляются в Киев для проверки на тест-системе. Что интересно, на сегодня разработана украинская тест-система для выявления нового вида коронавируса Covid-2019.

Также, по словам Коваля, сейчас идет таможенное оформление иностранных тест-систем, чтобы обеспечить качественный мониторинг.

"Существует четкая процедура изготовления тест-систем, сравнение результативности тест-систем также проверено", – добавил заместитель министра здравоохранения.

Кроме того, политик добавил, что результаты утреннего осмотра эвакуированных из Китая показали, что все люди здоровы.

Вчера, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Зеленский подтвердил, что 22 февраля люди пройдут контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты которых сообщат в ближайшее время.

Коротко о столкновениях в Новых Санжарах

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.

Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камни в автобусы с криками: "Позор" и разбили несколько окон и двери. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили, а мужчину, который бросал камни в автобус, – оставили под стражей.

Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".

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Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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