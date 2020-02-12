Российский интервьюер Юрий Дудь выпустил фильм о ВИЧ: почему это важно

Фильм о ВИЧ Юрий Дудь выложил на свой YouTube канал вДудь. Это довольно острая тема для России, в которой журналисты отмечают, что в стране сейчас эпидемия ВИЧ-инфекции.

По словам журналиста Антона Красовского, который тоже принял участие в съемке, работа над фильмом "ВИЧ в России – эпидемия, о которой не говорят" продолжалась 1, 5 года, пишет Meduza.

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В фильме Дудь пытается проинформировать читателей и ответить на распространенные и не слишком вопросы: "Как ВИЧ может появиться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости?" и многие другие.

Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, о которых говорить или не хотят, или стесняются,

– говорится в описании к фильму.

В комментариях аудитория благодарит журналиста за работу над фильмом и замечает, что это было действительно информативно. Многие пишут, что узнали много нового, а некоторые даже считают, что его даже необходимо транслировать на центральных телеканалах.

Работаю главным врачом в центре СПИДа. И сегодня был просто невероятная толпа в нашем заведении. Я спросил у своих коллег "почему сегодня так много народа?", и мой друг сказал, что вышло замечательное видео о ВИЧ. Спасибо Юре от всех наших сотрудников и от всех врачей страны. Радостно, что есть на земле люди, которые хотят изменить мир. Спасибо,

– один из комментариев к фильму.



Один из комментариев к фильму Дудя о ВИЧ

Главными героями фильма являются ВИЧ-инфицированные люди и те, которые постоянно находятся в контакте с больными. Ключевыми фигурами стали: руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский, журналист Антон Красовский и журналистка Маргарита Логинова.

Почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно?

Это один из главных вопросов этого фильма. Как показывает статистика, в России статус ВИЧ носят более миллиона человек. По словам Красовского, это "генерализованная эпидемия", ведь заболевание выявлено у более чем одного процента от общей численности населения России.

Главные тезисы фильма "ВИЧ в России – эпидемия, о которой не говорят":

"Если у вас обнаружили ВИЧ, то это не значит, что вы скоро умрете. Медицина продвинулась настолько, что если принимать терапию, вы будете жить долго и счастливо. Так же долго, как и все другие люди вокруг вас".

"Если человек с ВИЧ принимает терапию, как ему рекомендовал врач, то у него родятся дети без ВИЧ".

"СПИД – это ВИЧ, который не лечили. От ВИЧ не умирают, от СПИДа – умирают".

"С людьми, живущими с ВИЧ, можно здороваться за руку, обмениваться одеждой, плавать в одном бассейне, пить из одной кружки, обниматься, целоваться. Быть брезгливо к таким людям глупо".

"Гораздо лучше избегать опасного секса и наркотиков – это, по-прежнему два основных способа передачи ВИЧ".

Фильм Дудя о ВИЧ: смотрите видео

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