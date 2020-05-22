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Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, – ВОЗ

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Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса / Иллюстративное фото

Всемирная организация здравоохранения объявила Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавируса. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Бразилии.

По состоянию на 22 мая, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Бразилии приближается к 300 тысячам, сообщает CNBC. Редакция 24 канала отмечает, что по состоянию на 21: 00 количество больных уже превысило это деление.

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Согласно последним данным, на территории Южной Америки больше всего случаев заражения в Бразилии. Общее количество больных в стране превысило 300 тысяч, более 20 тысяч из которых умерли.

После США и России, сейчас Бразилия находится на третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19.

В ВОЗ отметили, что во многих других странах Южной Америки количество новых случаев увеличивается.

В определенном смысле Южная Америка стала новым эпицентром заболевания,
– сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он добавил, что организация активно оказывает помощь правительству Бразилии. ЗатоРуководитель отдела ВОЗ по вопросам новых болезней Мария Ван Керхове подчеркнула важность защиты уязвимого населения.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Инфекция ВОЗ Бразилия Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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