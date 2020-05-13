В Южной Корее после смягчения карантина снова вспыхнул COVID-19

В Сеуле продолжают выявлять коронавирус у людей, связанных с ночными клубами района Итаевон, в которых меньше чем неделю назад обнаружили вспышку COVID-19. Болезнь начала распространяться по другими городам.

После смягчения карантина в Южной Корее заболели 119 человек, сообщает Yonhap.

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В Сеуле обнаружили 69 случаев заражения. Зато еще 23 больных зафиксировали в Кенгидо, 15 – в Инчхоне, 5 – в провинции Северный Чхунчонг, 4 – в Пусане. Еще по одному случаю заражения зарегистрировали в провинциях: Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

Напомним, что в районе "ночной жизни" Сеула выявили вспышку коронавируса после того, как 29-летний парень, который побывал как минимум в 5 барах и клубах этого района, получил положительный результат теста на коронавирус.

Теперь власть пытается отследить возможных контактных лиц через транзакции кредитных карт, скрытые камеры и по данным мобильных операторов. 13 мая город выявил 10 905 человек, которые могли быть в той местности в указанный период.

В конце апреля власти Южной Кореи ослабили карантинные ограничения, но в связи с ситуацией их снова пришлось усилить.

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