На Николаевщине ухудшается ситуация с инфицированными коронавирусной болезнью. Так, в городе Южноукраинске количество коек, выделенных под таких больных, заканчивается.

Сейчас заполнены более 80% выделенных под больных COVID-19 мест. Об этом говорится в отчете Николаевской ОГА.

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По состоянию на 21 июня в Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается лечением больных COVID-19.

Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных коронавирусом средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в Центр лечения инфекционных болезней,

– сообщила пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу Валерия Котовская.

Обратите внимание! Сейчас Южноукраинск лидирует в Николаевской области по количеству выявленных случаев коронавируса, их там 84, на втором месте Николаев с 67 случаями.

Какова ситуация с COVID-19 на Николаевщине