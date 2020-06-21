В Южноукраинске более 80% коек заполнены больными COVID-19
На Николаевщине ухудшается ситуация с инфицированными коронавирусной болезнью. Так, в городе Южноукраинске количество коек, выделенных под таких больных, заканчивается.
Сейчас заполнены более 80% выделенных под больных COVID-19 мест. Об этом говорится в отчете Николаевской ОГА.
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По состоянию на 21 июня в Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается лечением больных COVID-19.
Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных коронавирусом средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в Центр лечения инфекционных болезней,
– сообщила пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу Валерия Котовская.
Какова ситуация с COVID-19 на Николаевщине
- Регион достаточно долго был "маленьким украинским чудом", поскольку там не выявляли больных коронавирусом людей.
- Однако по состоянию на 21 июня в области зафиксировали уже 366 инфицированных COVID-19. Это небольшой показатель. Из них, к счастью, выздоровели 265 человек. Впрочем, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 7 человек.