К 2030 году ожирением будут страдать более 250 миллионов детей

Всемирная федерация по борьбе с ожирением насчитала 158 миллионов детей, страдающих этим недугом. Через 10 лет их количество возрастет минимум на 100 миллионов.

Исследователи считают, что причиной является не только сидячий образ жизни, но и мода на западное питание. Западная еда которая имеет высокое содержание жиров, масел, крахмала и сахара, сообщает CNN.

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Поскольку детское ожирение тесно связано с ожирением во взрослом возрасте, это приводит к диабету, болезням сердца и многим другим хроническим заболеваниям.

Больше всего ожирением страдают дети Африки, Азии и Латинской Америки. Это связано с чрезмерным употреблением фаст-фуда, который очень популярен в тех местах вследствии доступности и жесткого маркетинга.

Ни одна из стран пока не соответствует тем требованиям, которые были выставлены на саммите Всемирной организации здравоохранения в 2013 году. Тогда страны мира обязались предотвратить стремительный рост ожирения после его всплеска в 2010-2012 годах.

Правительство неохотно берет под свою ответственность большие продовольственные компании, которые оставляют свою политику неизменной.

А некоторые единичные инициативы, такие как налоги на сахар или соду, имеют лишь небольшое влияние. Кроме того, это трудно реализовать в странах с низким уровнем дохода.

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