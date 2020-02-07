К чему может привести симуляция оргазма

Оргазм – это пик сексуального наслаждения, во время которого мышцы тазового дна самопроизвольно сокращаются с интервалом 0,8 секунды.

Женщины часто стесняются говорить на тему секса и оргазма, – а зря. На самом деле, только определенный процент имеет аноргазмию, которую нельзя исправить медицинскими или психологическими методами. Следовательно, улучшить качество сексуальной жизни возможно для большинства женщин.

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Почему женщина может имитировать оргазм?

Женщина просто еще не знает, что это за состояние;

Страшно признаться, что оргазма нет, тем более, если актерское мастерство длится месяцами, а то и годами;

Хочется поддержать старания партнера и не отбить желание ложиться в постель;

Страх показаться "фригидной";

Бывает и такое, что утром рано вставать, секс надоел, хочется поскорее закончить;

К чему приводит симуляция оргазма?

Женщина попадает в замкнутый круг, так как признаться каждый раз становится все сложнее. Кроме того, стесняется поменять тактику, ведь тогда придется признаться, что что-то идет не так.

В конце концов партнерша замыкается в себе, не выражает свои желания и чаще отказывается от секса.

Женщины, запомните, симулируя оргазм, вы в первую очередь презираете себя. Помните о том, что секс – это не обязанность. Учитесь разговаривать с партнером о том, что вас беспокоит и чего бы вы хотели на самом деле.

Также стоит принять как факт и то, что только 25% женщин способны испытывать оргазм при вагинальном сексе без дополнительной стимуляции клитора. То есть, если вы не попадаете в этих 25% – просто стимулируйте клитор во время полового акта. Это нормально и стесняться здесь нечего.

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