К каким проблемам может привести избыток рыбьего жира

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К каким проблемам может привести избыток рыбьего жира
К каким проблемам может привести избыток рыбьего жира / imagenesmy.com

Польза рыбьего жира неоспорима – там содержатся незаменимые жирные кислоты, которые организм не может самостоятельно производить. Поэтому нужно получать рыбий жир из продуктов.

Рыбий жир советуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Но в погоне за пользой важно не переусердствовать. Избыток рыбьего жира может быть столь же вредным для организма, как и его дефицит.

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Чем опасен избыток рыбьего жира

1. Повышает уровень сахара в крови

Исследование ученых подтверждает, что прием 8 г жирных кислот омега-3 в день приводит к повышению уровня глюкозы в крови на 22%. Результаты исследования касаются людей с диабетом 2 типа.

2. Увеличивает риск кровотечений

Прием 640 мг и больше омеги-3 в день может снижать свертываемость крови у здоровых взрослых. Для подростков риск кровотечений повышает принятие от 1 до 5 г рыбьего жира ежедневно.

До яких проблем може призвести надлишок риб’ячого жиру
К каким проблемам может привести избыток рыбьего жира

3. Вызывает изжогу

Чрезмерное употребление омега-3 может вызвать изжогу и дискомфорт в желудке. Это довольно распространенный побочный эффект. Если вы подвержены кислотному рефлюксу, с употреблением рыбьего жира стоит быть аккуратнее.

4. Понижает давление

То, что хорошо для гипертоников, плохо для гипотоников. Если ваша проблема – пониженное давление, с рыбьим жиром следует быть осторожнее, поскольку он может ухудшить самочувствие.

5. Приводит к диарее

Один из самых распространенных побочных эффектов от употребления рыбьего жира – диарея.

Лучше всего отказаться от употребления таблеток, вместо этого медики советуют употреблять 140-280 граммов жирной рыбы в неделю.

via GIPHY

Если же в вашем рационе её меньше, можно принимать омегу-3 дополнительно. Но дозу может назначить только медик.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
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