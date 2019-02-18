К каким проблемам может привести нелюбимая работа

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К каким проблемам может привести нелюбимая работа
К каким проблемам может привести нелюбимая работа / br.pinterest.com

У каждого бывает на работе плохой день. Но когда работа не приносит удовольствия, а вызывает лишь стресс, то она может привести к еще большим проблемам со здоровьем.

Преподаватель психологии организаций Джеффри Пфеффер отмечает, что ежегодно 120 тысяч человек в США умирают из-за ненавистной работы, пишет WOMO.

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Все потому, что люди работают в ядовитой атмосфере, у них возникают опасные диагнозы, которые приводят к летальному исходу.

Причиной каких проблем может стать нелюбимая работа

Бессонница

Психолог Моник Рейнольдс отмечает, что людям сложно заснуть ночью из-за мыслей о том, что нужно что-то сделать.

Безсоння
Бессонница

Снижение сексуального влечения

Отношения между партнерами могут ухудшиться, если вы приносите работу домой. Этот стресс приводит к снижению сексуального желания у партнеров. У мужчин снижается уровень тестостерона, влияющего на либидо.

Головные боли

Если тело воспринимает рабочее место как зону опасности и мышцы становятся напряженными, то вам грозит хроническое напряжение. Последнее может привести к мигреням и головной боли.

via GIPHY

Хроническая усталость

Токсическая атмосфера на работе создает замкнутый круг, который истощает человека полностью. Вы раздражаетесь, потому что слишком много работаете, вы работаете больше и больше, чтобы успеть сделать все, и поэтому еще больше нервничаете.

И ни один дополнительный сон в обед или отпуск не может справиться с нервным истощением.

Частые простуды

Часто подхватываете простуду? Возможно, причина не в погоде, а в проблемах на работе. Многочисленные исследования доказывают, что хронический стресс делает иммунную систему уязвимой к болезням.

Часті застуди
Частые простуды

Мышечные боли

Если на работе неприятная вам атмосфера, то тело так же реагирует. В крови высокий уровень адреналина и другие гормоны стресса. С такой работой нервная система на пределе.

Проблемы с пищеварением и аппетитом

Стресс влияет на то, как мы перевариваем, на микрофлору, а это влияет на наше самочувствие и настроение. Со стрессом могут быть связаны такие проблемы, как проблемы с пищеварением, вздутие живота. Когда человек расстроен или переживает из-за чего-то, то у него возникает боль в желудке.

via GIPHY

Когда человек испытывает сильный стресс, то у него выделяется гормон адреналин. Последний посылает телу команду подавить пищеварительную функцию, чтобы организм фокусировался на опасности. При хроническом стрессе надпочечники выделяют кортизол, который увеличивает чувство голода. Именно поэтому у человека могут возникнуть расстройства пищеварения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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