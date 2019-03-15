К каким проблемам приводит дефицит витамина B12

Витамин В12 участвует в выработке эритроцитов, поддерживает здоровье нервной системы. А вот дефицит этого витамина может привести к аномальному увеличению эритроцитов, что нарушает их способность доставлять кислород организму. А это может привести к анемии.

Один из самых распространенных симптомов недостаточного количества витамина – язвы во рту, пишет PLOS Genetic.

Читайте также: 12 распространенных проблем с кожей, которые указывают на дефицит или болезни

Ученые провели опыты на червях. Эксперимент показал, что еда с высоким содержанием витамина В12 резко повышала устойчивость червей к стрессовым факторам и патогенам.

Дефицит витамина B12 – симптомы • быстрая утомляемость,

• нарушение обмена веществ,

• заболевания печени,

• запоры, тошнота,

• депрессия,

• головокружение,

• галлюцинации,

• головная боль,

• язва,

• имунодефицит,

• амнезия.

А вот дефицит витамина В12 наоборот ослаблял иммунитет и приводил к накоплению токсичных продуктов распада некоторых аминокислот.

Большинство случаев дефицита витамина B12 можно легко и эффективно вылечить​

Именно этот витамин почти в 1,5 раза продолжил червям жизнь после попадания в организм смертельных доз синегнойной палочки. Он также спас жизнь 30% червей после заражения фекальной палочкой.

Большинство случаев дефицита витамина B12 можно легко и эффективно вылечить, не допуская каких-либо осложнений. Однако иногда они могут развиться, особенно если организм испытывал недостаток В12 в течение длительного времени.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.