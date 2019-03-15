К каким проблемам приводит дефицит витамина B12
Витамин В12 участвует в выработке эритроцитов, поддерживает здоровье нервной системы. А вот дефицит этого витамина может привести к аномальному увеличению эритроцитов, что нарушает их способность доставлять кислород организму. А это может привести к анемии.
Один из самых распространенных симптомов недостаточного количества витамина – язвы во рту, пишет PLOS Genetic.
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Ученые провели опыты на червях. Эксперимент показал, что еда с высоким содержанием витамина В12 резко повышала устойчивость червей к стрессовым факторам и патогенам.
• нарушение обмена веществ,
• заболевания печени,
• запоры, тошнота,
• депрессия,
• головокружение,
• галлюцинации,
• головная боль,
• язва,
• имунодефицит,
• амнезия.
А вот дефицит витамина В12 наоборот ослаблял иммунитет и приводил к накоплению токсичных продуктов распада некоторых аминокислот.
Большинство случаев дефицита витамина B12 можно легко и эффективно вылечить
Именно этот витамин почти в 1,5 раза продолжил червям жизнь после попадания в организм смертельных доз синегнойной палочки. Он также спас жизнь 30% червей после заражения фекальной палочкой.
Большинство случаев дефицита витамина B12 можно легко и эффективно вылечить, не допуская каких-либо осложнений. Однако иногда они могут развиться, особенно если организм испытывал недостаток В12 в течение длительного времени.
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