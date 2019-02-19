К каким проблемам со зрением может привести курение

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К каким проблемам со зрением может привести курение
К каким проблемам со зрением может привести курение / unsplash.com

Американские исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что люди, которые выкуривают более 20 сигарет в день, гораздо быстрее теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в пожилом возрасте.

В эксперименте приняли участие 70 курильщиков, а также 70 человек, которые не имели дело с табаком, пишет журнал Psychiatry Research. Они наблюдали за курильщиками в течение 5 лет.

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Авторы статьи использовали простую программу для проверки остроты зрения. В ней на экране появлялись прямоугольники, покрытые полосками или закрашенные сплошным цветом, а также наборы геометрических фигур, составленных из множества разноцветных кругов.

Каждая из этих фигур и наборов полосок выводилась на экран только на несколько секунд. Это мешало добровольцам подробно изучить их и заставляло их полагаться только на реакцию и интуицию.

Результаты этих измерений для курящих и здоровых людей оказались очень наглядными.

via GIPHY

В среднем добровольцы, которые не курили, обладали более контрастным зрением, чем курильщики.

Некурящие примерно в 2-3 раза лучше распознавали геометрические фигуры. Это особенно сильно проявлялось в тех случаях, когда они были составлены из кругов трех разных цветов.

Исследователи считают, что такие различия связаны с тем, что никотин и продукты горения табака влияют на глаза напрямую, а не просто ухудшают работу зрительных центров в мозгу курильщика.

Также ученые не исключили, что контрастность зрения ухудшилась из-за сужения сосудов в сетчатке и повышенной концентрации оксидантов в ее клетках.

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Теги: Здоровье Лечение Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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